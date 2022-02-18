Washington Post назвал уловкой отвод Россией войск от границы Украины

Отвод Россией войск от границы Украины был преднамеренной уловкой для введения в заблуждение Вашингтон. Об этом пишет газета Washington Post, утверждая, что власти получили соответствующие разведданные.

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — приводит газета слова неназванного чиновника.

Кроме того, авторы утверждают, что еще два американских и один европейский источник подтвердили, что знакомы с этой информацией, пишет РИА Новости.

Заявления, что РФ якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после проведенных военных учений. Ранее другая американская газета Politico заявляла, что Россия может «начать вторжение» на украинскую территорию после 20 февраля, а дата 16 февраля, которую до этого называли западные СМИ, была отвлекающей.

14 февраля Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу, во время которого глава ведомства сообщил о скором завершении военных учений.