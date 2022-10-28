Washington Post: Байдену стоит прислушаться к Путину и начать переговоры с РФ

Белому дому стоит внимательно отнестись к вчерашнему выступлению Президента России Владимира Путина и начать мирные переговоры. Важность такого шага «вопиюще очевидна», подчеркивает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Он полагает: американскому Президенту Джо Байдену стоит показать, что Штаты не настроены на прямой конфликт с Россией и не стремятся к ее уничтожению.

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — цитируют автора «Известия».

Игнатиус напомнил, что до начала СВО Путин требовал от Запада твердых гарантий безопасности. Необходимо вернуться к этой дискуссии.

«Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — уверен он.