Walla: Украина призвала Израиль осудить Россию и выдать Киеву кредит

Киев в преддверии ожидающегося визита на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна требуют от израильской сторонывыдвинула израильской стороне несколько условий, пишет один из ведущих новостных порталов страны Walla со ссылкой на высокопоставленные украинские и израильские источники. По их сведениям, Украина направила Израилю ряд запросов, первым из которых является требование четкого публичного заявления против спецоперации, второе – утверждение кредита в $500 млн.

«Визит Коэна в Киев, который состоится в ближайшее время, станет первым визитом израильского министра в столицу Украины <…>. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что степень реагирования на запросы Украины во время визита Коэна будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля. <…>», – пишет издание.

Украинские власти также потребовали, чтобы Израиль выразил поддержку мирному плану, представленному несколько недель назад Президентом Владимиром Зеленским, который основан на выводе российских войск со всей территории Украины.

О намерении посетить Киев Коэн сообщил 30 января. По его словам, в ближайшие недели в Киеве в полном объеме возобновит свою деятельность посольство Израиля.