Wall Street Journal: В Китае пообещали не продавать TikTok США

Парламентарии КНР решили не продавать принудительно TikTok в США, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ByteDance проинформирована властями о том, что запрет вышеназванной соцсети в Штатах – это самый предпочтительный вариант для Пекина. Отметим, что ранее представители американского конгресса одобрили проект закона, по которому TikTok должны в течение 6 месяцев вывести из ByteDance; в противном случае платформу могут заблокировать в Штатах. Причем президент США Джо Байден уже пообещал подписать законопроект в случае принятия.

Минторг Китая, в свою очередь, потребовал от Штатов «перестать необоснованно давить» на TikTok и «строго соблюдать китайские законы и правила». В ByteDance это расценили, как предупреждение: якобы в противном случае фирма столкнется с препятствиями от Пекина при попытке продать соцсеть.

Ранее экс-глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщал, что готов купить TikTok. По данным WSJ, сделку купли-продажи оценили в 100 млрд долларов. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около 20 млрд долларов.

Власти США при этом заявили, что сбор данных о пользователях TikTok в Америке представляет угрозу национальной безопасности; компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.