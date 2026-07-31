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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2026 15:46

WAF сняла ограничения с российских армрестлеров

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WAF сняла ограничения с российских армрестлеров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) отменила все ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятии всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость перед Всемирным чемпионатом, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России», — написал Дегтярёв.

Решение принято вслед за рекомендациями исполкома МОК от 7 июля 2026 года. Российские армрестлеры смогут выступать на международных турнирах без ограничений. Всемирный чемпионат по армрестлингу пройдёт осенью. Это важный шаг для развития вида спорта в России. Ожидается, что и другие федерации последуют примеру WAF.

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