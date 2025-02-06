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На главную ТИ-Спорт 6 февраля 2025 13:56

WADA требует с Камилы Валиевой деньги за проигранную аппеляцию

WADA заявило, что на связи с российской фигуристкой Камилой Валиевой по поводу компенсации денежной конпенсации, которую она долдна заплатить после проигранной аппеляции в швейцарском суде.

«ВАДА связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — цитирует слова пресс-службы агентства «РИА Новости Спорт».

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы на решение CAS о четырехлетней дисквалификации. Сумма за ведение дела составляет 8 тысяч швейцарских франков.

#Камила Валиева
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