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Спорт
12 июня 2022  17:43
Дамир Садриев

WADA: Решение по делу Валиевой будет вынесено позже указанного ранее срока

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что расследование допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой может не завершиться в августе, как планирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Август – не жесткий дедлайн. По определенным процедурным причинам на расследование может понадобиться больше времени», – цитирует Ниггли ESPN.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр в Пекине были опубликованы данные декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой, в которой были обнаружены запрещённые вещества.

Ранее сообщалось о том, что окончание расследования было запланировано в авусте. 

#фигурное катание #Камила Валиева #wada
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