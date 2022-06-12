WADA: Решение по делу Валиевой будет вынесено позже указанного ранее срока

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что расследование допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой может не завершиться в августе, как планирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Август – не жесткий дедлайн. По определенным процедурным причинам на расследование может понадобиться больше времени», – цитирует Ниггли ESPN.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр в Пекине были опубликованы данные декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой, в которой были обнаружены запрещённые вещества.

Ранее сообщалось о том, что окончание расследования было запланировано в авусте.