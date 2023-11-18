WADA пригрозило санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы в России

Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом передает ТАСС.

«Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа, — заявил глава WADA Витольд Банька. — Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями».

Банька утверждает, что РУСАДА все еще не имеет статуса соответствия, поэтому, с точки зрения WADA, «так называемые Игры дружбы» подвергают опасности здоровье спортсменов и целостность соревнований.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что агентство не контактировало с оргкомитетом Игр дружбы и не понимает, как будут организованы состязания и по каким каналам идут приглашения.

17 ноября Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA.