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WADA пригрозило санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы в России
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом передает ТАСС.
«Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа, — заявил глава WADA Витольд Банька. — Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями».
Банька утверждает, что РУСАДА все еще не имеет статуса соответствия, поэтому, с точки зрения WADA, «так называемые Игры дружбы» подвергают опасности здоровье спортсменов и целостность соревнований.
Гендиректор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что агентство не контактировало с оргкомитетом Игр дружбы и не понимает, как будут организованы состязания и по каким каналам идут приглашения.
17 ноября Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA.
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