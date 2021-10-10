WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу WADA.
Такое решение принял исполком организации из-за несоответствия московской лаборатории международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу.
Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов назвал эту новость странной, пояснив, что лаборатория и так давно не аккредитована, а лицензия отозвана.
«Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб», — цитирует Буханова «Матч ТВ».
По его словам, московская лаборатория выступает только в роли хранилища.