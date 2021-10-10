Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу WADA.

Такое решение принял исполком организации из-за несоответствия московской лаборатории международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов назвал эту новость странной, пояснив, что лаборатория и так давно не аккредитована, а лицензия отозвана.

«Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб», — цитирует Буханова «Матч ТВ».

По его словам, московская лаборатория выступает только в роли хранилища.