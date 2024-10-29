«Взыскания и увольнение по утрате доверия»: как в Татарстане борются с коррупцией

Эксперты рассказали, как в республике борются с различными проявлениями коррупции

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пристраивают родственников и выписывают себе премии»

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» эксперты рассказали, как в республике борются с различными проявлениями коррупции – о том, какие схемы придумывают для трудоустройства родственников и начисления премий самим себе. Ежегодная серия пресс-конференций приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«Республиканская экспертная группа на протяжении года изучала различные направления. За годы работы мы посетили все районы республики, некоторые даже по два раза. Наша цель – это выявление причин, условий возникновения коррупции и их ликвидация. Остановлюсь на двух министерствах, работа в которых у нас проводилась в этом году – это Министерство труда и занятости РТ, а также Министерство транспортного и дорожного хозяйства РТ», – рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

По его словам, в Министерстве труда и занятости РТ был проведен выборочный мониторинг, во время которого обнаружился ряд коррупционных рисков – недостатки при осуществлении закупочной деятельности, неэффективное использование бюджетных средств, а также признаки нарушения трудового законодательства в кадровой работе, недостатки работы по противодействию коррупции и признаки нарушения антикоррупционного законодательства.

Рустам Гаязов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Начали со сведений о доходах, которые предоставляют руководители. У 44 руководителей отделов министерства и его территориальных организаций выявлены нарушения. Стоит отметить,что это только руководители. Работа в ведомстве по анализу доходов находилась на низком уровне, из-за чего возникали ситуации с конфликтом интересов. Когда у нас руководители трудоустраивали своих родственников и подписывали сами себе премии», – сказал Рустам Гаязов.

Замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики обратил внимание на директора одного из подведомственных учреждений в Набережных Челнах. Он взял на работу своего брата и жену, последнюю – на должность психолога.

«Через два месяца после назначения на должность его супруга ушла в декретный отпуск. Она якобы проработала только два месяца. Когда беседовали с сотрудниками ведомства, следов проведения каких-либо работ психолога не нашли. Может быть работа и проводилась, но отчеты и официальные документы никто не заполнял. Руководитель проработав год, понимает, что необходимо написать уведомление о личной заинтересованности, но пишет его не работодателю – министру, а комиссии своего же учреждения, которая состоит из его подчиненных. Конечно, они сказали: «Пускай родственник работает, все нормально». Позже сотрудника мы уволили», – сказал он.

Рустам Гаязов рассказал о заместителях руководителей, которые сами себе выписывают премии, когда замещают уехавших в командировки или в отпуска начальников. Что касается недостатков, допущенных при закупках, то на одном из предприятий Набережных Челнов по госконтракту закупили камеры видеонаблюдения, подписали документы и установили их.

«Спустя полгода мы стали изучать ситуацию и выяснилось, что часть камер толком не работает, кроме того, закупленные камеры не соответствуют техническим требованиям. В итоге поставщик заново закупил нужные камеры и установил их», – отметил Рустам Гаязов.

По его словам, такие случаи не единичны – где-то положат меньше бетона, где-то не досчитаются пары сантиметров асфальта, но главное, что ошибки устраняются, а ответственных за них наказывают. Рустам Гаязов рассказал о том, как завышают стоимость ремонта судов и покупают машины в плачевном состоянии.

«Часть приобретенного «Флотом РТ « пассажирского транспорта находится в плачевном состоянии. У одного «Метеора» нет двигателя и винтов, несколько других судов не на плаву. Чтобы это исправить, потребуются большие деньги. На покупку судов потратили более миллиарда рублей, и большая часть из них исправна и ходит в рейсы. Но неисправные суда – это не ложка, а ковшик дегтя в бочке меда», – сказал Рустем Гаязов.

По его словам, если бы каждый выполнял свою работу должным образом, то этого бы не случилось. А еще выяснилось, что «Флот РТ», заключал контракты на ремонт судов с предпринимателями по завышенной цене. В одном из контрактов стоимость была завышена почти на восемь миллионов рублей.

«Был такой случай, когда предпринимателю перечислили два миллиона рублей на реставрацию кресел, а тот всю работу отдал подрядчику и заплатил ему всего 700 тысяч рублей», – дополнил он.

Фарит Ханифов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ошибки учли, будем исправлять»

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов начал с напоминания о том, что с 2023 года по нынешнее время отрасль дорожного строительства в республике работает в большом напряжении.

«В прошлом году дорожных работ в республике было произведено на 245 миллиардов рублей. На все это требуются ресурсы: материальные, технические и самое главное людские. Чтобы не произошло размывание специалистов, чтобы на обьектах были высококвалифицированные специалисты мы приглашали крупные строительные подрядные организации к нам в республику. У нас уже два года работают самарцы, новосибирцы, белорусы, с Марий Эл и много других. Они восполнили дефицит этих ресурсов», – сказал он.

По его словам, то, что показала проверка «имеет место быть», необходимо вовремя на это регировать, чтобы устранить брак.

«Каждую субботу мы докладываем Раису РТ о проделанной работе, о том, как идет стройка. В этих же докладах рассматриваются нарушения в технологии производства работ. Мы боремся с этим, жизненный цикл дорожного строительства – это правильное техническое задание, качественный проект, выполненные строительно-монтажные работы на этом же уровне и необходимый уровень квалификации в эксплуатации этих объектов. К сожалению, брак в строительстве имеет место быть и мы работаем над этим. Ни одно из нарушений не оплачивается, контролирующие органы работают на высоком уровне», – сказал Фарит Ханифов.

В прошлом году дорожных работ в республике было произведено на 245 миллиардов рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Указом Президента России выстраивается новая структура работы общественного транспорта. По словам Фарита Ханифова, это работа двух комиссий, одну из которых возглавляет Раис Татарстана, вторую – глава Бурятии.

«Выстраивается планомерная долговременная структура работы по общественному транспорту, но на 2030 год включительно. Факт о простаивании закупленных автобусов без номеров в районах, о нем поподробнее. Они были закуплены на специальные казначейские кредиты. На один миллиард 400 миллионов рублей были закуплены автобусы и переданы в муниципальные образования. Автобусы были оборудованы привязкой ГЛОНАСС, видеокамерами в салонах, счетчиком потоков пассажиров, для того, чтобы вопрос субсидирования рейсов принимался из перевезенных потоков пассажиров», – сказал он.

По словам Фарита Ханифова, не все районы сразу смогли отправить транспорт в рейсы и начать работу. Тяжелее всего было районам, где фактически не ходит общественный транспорт последние несколько лет – это Бугульминский, Лениногорский, проблемы есть в Елабужском районе.

«Есть проблемы по кадровому составу, к сожалению, сегодня этот вопрос не решен окончательно. Двенадцать муниципальных образований, которые получили автобусы, их наличие будет пересматриваться по результатам этого года. Потому что мы несем отчет перед министерством транспорта России. Будем делать так, чтобы транспорт не простаивал. Будем распределять по другим районам», – отметил он.

Нарушения сотрудников министерства, связанные с заполнением деклараций о доходах, зачастую сделаны неспециально, уточнил Фарит Ханифов.

«Бывают небольшие расхождения, в указании двух процентов подоходного налога. При этом человек все налоги заплатил, но указал в декларации их неправильно. На сегодняшний день выстроен процесс обучения. Декларации следующего года будут поданы по отработанной системе, ошибок больше не будет. Некоторые сотрудники не знают о том, что, например, у жены есть участок. Из-за таких ситуаций тоже случаются ошибки в отчетах. Мы будем тщательнее проводить фильтр по декларациям», – дополнил Фарит Ханифов.

Отвечая на вопросы журналистов Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал о ситуации с недостроенным подземным переходом на улице Хусаина Мавлютова.

«Сейчас идут следственные действия, которые продолжатся до 9 ноября. После этого можно будет продолжить исполнение контракта и работ. Объект действительно был не одностадийным, по ходу его строительства возникает необходимость проведения дополнительных работ с учетом системности, переноса инфраструктуры, коммунальных сетей и прочего. Подождем результатов следственных мероприятий», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что подземный пешеходный переход будет стоить чуть больше 90 миллионов рублей, а построить тоннель должны были не позднее 20 июня 2022 года.

В сентябре этого года замначальника управления по строительству и ремонту мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранса» Алексея Осипова арестовали за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Осипов согласовал принятие работ и оплату за строительство подземного пешеходного перехода на улице Хусаина Мавлютова в Казани. Однако пешеходный переход не ввели в эксплуатацию, а летом его затопило. При этом деньги застройщику перечислили. Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей.

Рустем Валиуллов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За ошибки в декларациях к каждому были применены меры дисциплинарного взыскания»

«У нас на постоянной основе действуют комиссии по противодействию коррупции при министре, комиссия по соблюдению требований по служебному поведению. В состав комиссий входят как государственные гражданские служащие Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики, так и представители общественных и образовательных организаций республики. Вся информация о деятельности комиссии размещается на сайте министерства», – сказал первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллов.

Рустем Валиуллов рассказал, что большая индивидуальная работа проводится с каждым сотрудником. При приеме на работу все знакомятся с нормативными актами по противодействию коррупции и с ними проводится инструктаж.

«Во всех учреждениях установлены антикоррупционные стенды на которых размещены стандарты антикоррупционного поведения. А также контактные данные, по которым можно сообщить о коррупции и ящики доверия – в них можно оставить анонимное письмо о фактах коррупции или превышении полномочий. Ежегодно перед международным днем коррупции мы проводим конкурс рисунков «Я против коррупции». Лучшие работы публикуются на сайтах подведомственных учреждений. Также проводим семинары и общие собрания на эту тему», – дополнил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Важный пункт в борьбе с коррупцией – обучение работников и увеличение их осведомленности, заявил Рустем Валиуллов.

«Ежегодно проводим повышение квалификации на тему «Основы профилактики коррупции», общий охват сотрудников не менее пяти процентов от всех работников отрасли. В 2023 году повышение квалификации прошли 156 госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений, в этом году – 168 человек», – рассказал Рустем Валиуллов.

Фото: © «Татар-информ»

По словам первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана за 2023 год декларацию неверно заполнили только 40 сотрудников. В большинстве случаев они сделали это допустив ошибки, но к каждому были применены меры дисциплинарного взыскания.

«На совещаниях всегда обговаривается, что за коррупцию следует увольнение по утрате доверия», – дополнил он.

Рустем Валлиулов привел в пример хранения в нерабочем состоянии подъемника для инвалидов, по его словам, в учреждении в Алексеевском районе оборудование было разряжено и лежало на складе. Сейчас его используют по назначению.

«В министерстве ведется системная работа по выявлению неиспользуемого государственного имущества», – подытожил он.