«Взыскали более миллиарда рублей долгов по алиментам»: приставы о том, каким был 2023-й

Альберт Ибятуллин: «Арест банковских счетов должника возникает при возбуждении исполнительного производства и денежные средства в пределах суммы задолженности находятся под арестом без их списания»

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

«Теперь на счету арестовывается только сумма долга»

Стало известно, что появился новый порядок по списанию средств с должников. Расскажите, как теперь списываются с карт деньги в счет погашения долга.

Теперь арест банковских счетов должника возникает при возбуждении исполнительного производства и денежные средства в пределах суммы задолженности находятся под арестом без их списания. При этом оставшейся суммой должник может пользоваться.

Если должник не погасил долг, судебный пристав отправляет в банк постановления о снятии ареста и об обращении взыскания на денежные средства. После чего арест со счета снимается соответствующим постановлением, которое направляется одновременно в банк для исполнения, а также должнику и взыскателю в личный кабинет на портале Госуслуг.

Чтобы снять арест со счета, необходимо погасить задолженность. Сделать это можно как через кабинет на Госуслугах, так и через наш официальный сайт.

Еще известно, что с ноября вы начали еженедельно принимать граждан по вопросам взыскания алиментов. Раньше такие онлайн-приемы проводились раз в месяц. С чем связано изменение и сколько граждан приняли за этот период?

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Исполнительные производства и вопросы социально значимого характера всегда были для службы судебных приставов приоритетным направлением. Особенно та категория производств, где затронуты интересы детей, в частности – взыскание алиментов.

Мы нацелены на решение проблемы каждого заявителя. И чтобы решать некоторые алиментные вопросы нашего населения еще более оперативно и эффективно, мы решили увеличить количество подобных онлайн-приемов.

Такой прием мы ведем уже третий год. За это время мы приняли порядка 350 человек. Принимает граждан руководство Главного управления – это лично главный судебный пристав республики Анвар Закиров либо его заместитель.

Как проходят эти приемы? Как можно записаться?

Мы постарались организовать подобные приемы максимально комфортно и доступно для граждан. Проходят они в режиме видеосвязи.

Плюсы в том, что, во-первых, не требуется личное посещение. Заявитель может подойти как непосредственно в отделение, где ведется исполнительное производство, так и в любое ближайшее для него отделение судебных приставов, и наши сотрудники подключат его для того, чтобы он смог задать свои вопросы.

Во-вторых, в случае если заявитель участвует в приеме из другого отделения, на связи находится начальник подразделения, в котором находится само исполнительное производство, для того чтобы информация о ситуации была более емкой.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Записаться на прием очень легко. По телефону горячей линии (843) 514-92-21 и в наших группах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и телеграм-канале с единым названием «ГУФССП России по Республики Татарстан». Наши сотрудники запросят всю необходимую информацию и запишут на удобное для заявителя время. Также можно записаться через наш официальный сайт.

Хочу напомнить, что мы плавно переходим на прием по предварительной записи. В большинстве районов республики мы начали принимать только тех, кто записался предварительно. Когда мы планируем посетить врача, МФЦ или ГИБДД, к примеру, мы все знаем, что туда нужно записаться заранее. Так и здесь: чтобы не формировать искусственные очереди, записаться нужно заранее. Это делается в первую очередь для их удобства.

«За год взыскали в два раза больше долгов по алиментам, чем в 2022-м»

Расскажите, как обстоит сейчас ситуация по взысканию алиментов. Какие результаты принес 2023 год?

Сейчас у нас на исполнении порядка 20 тысяч должников по алиментам по республике, 13% из них – это женщины. В этом году мы взыскали 1 млрд 179 млн рублей по алиментам. Для сравнения: в прошлом году взысканная сумма алиментов составила 738 млн рублей.

Какого-либо скачка, прироста или снижения не наблюдается в республике. Количество должников стабильно варьируется в пределах от 19 до 20 тысяч человек.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

А если отец выплачивает алименты напрямую экс-супруге, нужно ли ему уведомить судебного пристава?

Да, в случае если исполнительное производство находится в работе у судебного пристава, должнику необходимо представить квитанции о том, что он, к примеру, перевел алиментную сумму на содержание своих детей. Это делается в первую очередь в интересах самого гражданина и для того, чтобы не допустить каких-либо недоразумений.

Ведь если у судебного пристава не будет информации о том, что алименты исправно выплачиваются, он вправе будет применить полный комплекс принудительных мер. А это: задержание, привод, составление протокола со всеми вытекающими последствиями в виде, к примеру, административного ареста, вплоть до возбуждения уголовного дела.

А как можно воздействовать на неплательщиков? И какое самое суровое наказание грозит неплательщику?

Мер воздействия в арсенале судебного пристава достаточно. Это и ограничение в праве выезда за границу, ограничение в праве управления транспортным средством, привлечение к административной ответственности.

Если же говорить о самом строгом – это уголовная ответственность. Должника могут лишить свободы на срок до одного года. Но отмечу, что предшествующим наказанием является привлечение к административной ответственности. Здесь наказание может быть в виде административного ареста, обязательных работ, а также административный штраф.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Всего в этом году мы привлекли к административной ответственности 2 613 должников, 1 011 – к уголовной. Многие встают на путь исправления после таких мер.

Необходимо отметить, что у нас есть категория граждан – должников по алиментам, которые участвуют в зоне СВО. Если, согласно законодательству, исполнительные производства в отношении участников спецоперации, которые являются должниками, приостанавливаются, то должники по алиментам являются исключением – с них продолжают удерживаться алименты в обычном порядке, поскольку данная категория является социально значимой.

С какими сложностями вы чаще всего сталкиваетесь при взыскании алиментов?

Должников нередко приходится разыскивать. Бывают случаи, когда должник не живет по месту прописки и родственники либо действительно не знают, либо скрывают, где он живет.

В результате комплекса розыскных мероприятий в 2023 году нам удалось разыскать 754 неплательщика алиментов, и к ним были применены меры административного и уголовного воздействия.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Часть разысканных лиц приступили к выплатам. Однако если в течение года о человеке нет никаких сведений, а лица, находящиеся на его иждивении, длительное время не получают алименты, взыскатель может обратиться в суд о признании такого должника безвестно отсутствующим. Это дает ребенку право на пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме взыскания алиментов с неплательщиков, какие результаты вашей работы принес уходящий год?

Помимо алиментов есть еще ряд исполнительных производств особой важности. К примеру, такие как обеспечение граждан лекарствами, медицинскими препаратами. На сегодняшний день мы контролируем порядка 88 исполнительных производств по всей республике, где граждане своевременно должны получать лекарства, важные для жизнедеятельности.

Не менее важным для службы является взыскание заработной платы с тех работодателей, кто по тем или иным причинам не выплатил зарплату своим подчиненным. Всего в этом году судебные приставы взыскали 53 млн 850 тыс. рублей долгов по заработной плате.

А много ли в этом году тех, кто не оплачивает штрафы ГИБДД? Какие меры применяете к ним, чтобы они все-таки заплатили за свои нарушения?

Всего у нас было 245 тысяч исполнительных производств по штрафам ГИБДД. Взыскано с начала года 478 млн рублей. Мер достаточно много. Самая эффективная – это арест транспорта. Вместе с сотрудниками ГИБДД мы выходим в рейды. Всего в этом году мы провели 368 рейдов, в результате которых было арестовано 470 транспортных средств.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Также у нас работает «Дорожный пристав» – это программный комплекс, который вычисляет должников в потоке машин. Всего с использованием данной программы мы провели 176 рейдов, в результате которых с неплательщиков удалось взыскать 28,5 млн рублей.

«Как не развернуться на границе и не испортить себе отдых?»

Впереди праздники и новогодние каникулы. Вероятно, многие планируют свой отдых за границей. Как не омрачить себе настроение и узнать, выездной или нет? На сегодняшний день много тех, кто ограничен в праве выезда из страны?

Мы всегда всем рекомендуем в любой период, особенно отпускной или новогодний, прежде чем планировать заграничные поездки, проверять себя на наличие долга. Ведь если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях и 10 тысяч рублей, выезд из страны может быть запрещен.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Оплатить в аэропорту и полететь дальше не получится. Позаботиться об этом нужно заранее, хотя бы за 2 недели. В этом году ограничены в праве выезда из страны 64 тысячи жителей Татарстана.

Но стоит отметить, что на Госуслугах существует сервис «Ход снятия ограничения». Чтобы узнать, выездной ты или нет, достаточно в поисковую строку сверху вбить фразу, к примеру, «ограничение на выезд», и интеллектуальный помощник предоставит вам всю информацию.