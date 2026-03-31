«Взятки преподавателям передавал через завхоза»: в Казани судят экс-студента КГАУ

Сегодня в Приволжском суде Казани огласили обвинение бывшему студенту Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) Владиславу Бусареву. По версии следствия, он передавал через заведующую общежитием взятки преподавателям, чтобы закрыть сессию.

По версии следствия, Бусарев четыре раза передавал по 30 тысяч рублей, всего – 120 тысяч рублей. Позднее он сам пришел в полицию с явкой с повинной.

В суде молодой человек рассказал, что женат, воспитывает ребенка и работает автомехаником. После установления личности прокурор приступил к оглашению обвинения, подробно описав все четыре эпизода. На это ушло около получаса.

Все четыре эпизода в деле похожи. Понимая, что не сможет сдать сессию самостоятельно, Бусарев искал тех, кто мог бы ему помочь. Так он вышел на завхоза общежития Турсунову. Она уверяла, что передаст деньги «нужным людям» в университете, и назвала сумму – 30 тысяч рублей за успешную сдачу.

Позднее Владислав Бусарев обратился в полицию и сознался, что передавал взятки. С учетом признания вины и раскаяния его адвокат ходатайствовал о прекращении дела. Суд, изучив материалы, удовлетворил это ходатайство.