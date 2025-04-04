«Взятки обедами в ресторанах и сувенирами»: за что судят экс-начальника тыла МВД РТ

В Казани стартовал резонансный процесс – на скамье подсудимых экс-начальник тыла МВД по РТ, начальник Центра хозобеспечения того же ведомства и предприниматель. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Кто, кому и за что давал взятки – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Поставляли информацию о госзакупках МВД взяткодателям»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу о взятках. Начальника Центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова, экс-начальника тыла МВД по РТ Рамиля Шакирова обвиняют в получении взяток, а предпринимателя Айвара Хакимова – в даче взятки и посредничестве во взятке.

Артему Мешкову 50 лет, он родился и живет в Казани, у него двое детей. По его словам, он до сих пор числится сотрудником МВД по РТ. Он служил в армии, участвовал в боевых действиях в Херсонской области в 2023 году. Полковник внутренней службы, ранее не судим.

Рамилю Шакирову 61 год, он родился в одном из сел Азнакаевского района РТ. У него два высших образования, женат, есть двое взрослых детей. Был уволен со службы по достижении предельного возраста, сейчас на пенсии по выслуге лет. Есть государственные награды, одна из которых – орден «За заслуги перед Отечеством». На вопрос суда о том, есть ли у него хронические заболевания, ответил, что их много.

Предпринимателю Айвару Хакимову 39 лет, он холост, детей нет, является генеральным директором компании «СК Феникс».

Сегодня перед судом с государственным обвинением выступил помощник прокурора Вахитовского района Марк Гильманов. Его речь в суде заняла порядка двух часов.

«С 2014 по 2021 год Мешков и Шакиров получили взятки в особо крупном размере от коммерсантов, в том числе Идрисова и Каримовой. Действовали группой лиц, при предварительном сговоре в интересах коммерческих организаций. Мешков, будучи руководителем контрактной службы, обладал полномочиями по организации работы ее сотрудников, распределению между ними функций и полномочий. Он планировал закупки, определял поставщиков, поставки товаров и выполнение услуг. Шакиров занимал должность начальника тыла МВД по РТ и обладал полномочиями организовывать и руководить действиями центра, назначать ответственных, устраивать проверки, принимать решения в сфере поставки товаров и прочее», – сказал он.

По версии следствия, неустановленные должностные лица МВД по РТ знали о долгосрочном государственном финансировании Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РТ за счет средств, выделяемых в рамках госмуниципальных нужд, государственного оборонного заказа и планируемых аукционов на право заключения госконтрактов на поставку запасных частей к автомобильному транспорту и по техническому обслуживанию автомобилей.

«Действуя из корыстных побуждений, не позднее 9 января 2014 года они приняли решение на получение взяток от руководителей за незаконные действия выраженные в систематической передаче служебной информации и документации, связанной с процедурой проведения госзакупок. Создали некоторым организациям условия для победы в аукционах, на право заключения госконтрактов. Также они попустительски относились к реализации этих госконтрактов», – дополнил Марк Гильманов.

«Откаты с контрактов и преимущество на участие в аукционах»

Следствие уверено: получение таких взяток возможно только при участии должностных лиц Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РТ, осуществляющих контроль над организациями и осуществлением госзакупок. Поэтому неустановленные сотрудники МВД по РТ в 2014 году привлекли к преступной деятельности начальника центра Мешкова, а в 2016 году – начальника тыла МВД по РТ Шакирова, выполнявших организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

«Шакиров, Мешков и неустановленные лица в целях личного обогащения ответили согласием и вступили в преступный сговор. Они систематически получали взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур», – рассказал Марк Гильманов.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по декабрь 2019-го Шакиров и Мешков получали взятки в виде оплаты представительских расходов – например, в виде обедов в ресторанах и закупки сувениров. Суммарно за этот период взятка составила более 4,5 млн рублей. Взятку дали Идрисов и Каримов, которые хотели поставлять МВД запчасти и обслуживать автомобили. За взятки они получали информацию о закупках МВД и участвовали в них на особых условиях. Если они нарушали условия госзаказа, на это закрывали глаза.

Помимо этого, Шакирову и Мешкову с «неустановленными лицами МВД» вменяют получение взяток на более чем 23,5 млн рублей – это уже с 2016 по 2021 год. По версии следствия, они получали откаты в размере 10-15% от заключенных контрактов МВД с фирмами взяткодателей.

По версии следствия, еще одну взятку в 330 тысяч рублей давал ныне подсудимый Айвар Хакимов. В 2020 году он передал деньги за покровительство и «помощь» компании «Новый элемент». Хакимов также периодически получал информацию и документы по госзакупкам МВД.

Подсудимые свою вину ни в чем не признают, свою позицию по делу обещали высказать ближе к завершению процесса. Государственный обвинитель отметил, что в деле 93 свидетеля, никого из них пока в суд не приглашали – сначала суд исследует письменные доказательства, а уже потом начнет допрос свидетелей.