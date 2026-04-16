Происшествия 16 апреля 2026 12:43

Взятки на 50 млн рублей вменяют главе Западно-Сибирской железной дороги

Руководитель Западно-Сибирской железной дороги стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает следком.

По версии правоохранителей, начальник филиала ОАО «РЖД» в период с апреля 2025 по апрель 2026 года получил от представителей коммерческих организаций незаконное вознаграждение на сумму свыше 50 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также за махинации с документами.

Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ФСБ. Фигуранты дела задержаны, вопрос об избрании меры пресечения решается.

#коррупция #взятки #Ржд
