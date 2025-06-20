«Взять под стражу в зале заседаний»: в Казани суд поставил точку в деле автоподставщиков

До приговора по делу о мошенничестве с лизинговыми авто из 22 подсудимых добралось меньше половины, так как у большинства истекли сроки давности. О схеме с перепродажей лизинговых авто в другие страны, автоподставщиках и долгожданном приговоре – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Устраивали автоподставы и наживались на страховке, а лизинговые авто "исчезали за границей"»

Вахитовский суд Казани вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве со страховыми выплатами с взятыми в лизинг автомобилями и их загадочном исчезновении за границей. В 2021 году по этому делу на скамье подсудимых оказались 22 человека. Девять из них, как выяснилось, замешаны в историях с угоном авто, остальные 13 человек обвиняют в имитации аварий с этими машинами ради получения страховых выплат. Основные фигуры в деле – директор ООО «Северный ветер» Олег Чукланов и его друг – экс-владелец автосалона «Мобил Линия» и автосервиса «СТО «Альфа авто» Евгений Власенко.

За время разбирательства в суде до приговора дошли только 9 человек, в отношении 12 человек уголовные дела прекратили за истечением сроков давности, еще один подсудимый погиб, его дело также прекратили.

По версии следствия, члены этой преступной группы приходятся друг другу знакомыми, коллегами и родственниками – они более ста раз обманули страховые и лизинговые компании. Через свои связи они регистрировали фиктивные ДТП с автомобилями, взятыми в лизинг, и получали выплаты по ОСАГО. Схемы были разные: иногда аварию инсценировали, а автомобиль повреждали уже после смоделированного столкновения или, например, снимали с авто целые двери и ставили поврежденные.

Позже дорогостоящие машины перегоняли за границу, такие как Porsche, Mercedes, BMW и Audi. История с перегоном авто всплыла еще в 2016 году – тогда на территории Эстонии задержали супругов Чуклановых.

Еще до возбуждения уголовного дела, по которому они стали обвиняемыми, они помогли вернуть две покинувшие страну иномарки, полученные в лизинг в Казани. Отследили местоположение авто по спутнику с помощью службы безопасности «ВЭБ-лизинга» и отправились в Эстонию. У одного из гаражей в Таллине нашли черный BMW X6, оформленный на свою семейную фирму «Северный ветер». Используя свой ключ, завели и уехали.

Когда они пытались забрать таким же образом вторую машину – Mercedes, неизвестные устроили за ними погоню. Задержали их, угрожали, потом приехала полиция и изъяла авто для разбирательства. Машина оказалась на эстонской стоянке, но после подтверждения Интерполом информации о ее розыске в России была возвращена в Казань. Чуклановы передали ее судебным приставам.

В причастности к хищению этих машин муж с женой обвиняли своего знакомого автогонщика – другого фигуранта этого уголовного дела Александра Иванова. По их словам, они передали ему автомобили во временное пользование и лишились их.

По версии следствия, перегоном и скупом авто за границей занимались неустановленные лица. Основной упор обвинение сделало на организации фиктивных ДТП и обмане страховых фирм. Следствие утверждало, что Чуклановы оформили в лизинг на свою компанию несколько дорогих машин, которые переуступили неустановленным лицам, и те должны были взять на себя платежи по программе.

Общий ущерб по делу составил 62 млн рублей.

«Взять под стражу в зале суда»

Приговор насчитывает полторы тысячи страниц, суд предложил адвокатам передать его на дисках, чтобы не распечатывать огромное количество текста в нескольких экземплярах.

«Признать Олега Чукланова виновным и назначить ему 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима, зачесть содержание под стражей и под домашним арестом, в связи с этим освободить от отбывания наказания. Признать виновной Эльвиру Чукланову и назначить ей 5 лет и 4 месяца в колонии общего режима, отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», – сказал судья.

Также признаны виновными:

Данис Ахметзянов – он получил 5 лет колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

Является директором и соучредителем компании по оптовой торговле стройматериалами «Вейрон», совладельцем фирм «Монолиттранс» и «Инженерные системы». По версии следствия, по счетам компаний Ахметзянова проходили деньги от афер, которые затем передавались Чукланову. При этом сам Ахметзянов прибыли от этого не получал и о хищении лизинговых авто не знал.

Евгений Власенко – 5,5 года колонии общего режима.

– 5,5 года колонии общего режима. Виталий Иванов – 5 лет колонии общего режима, взят под стражу в зале суда.

Был работником компании-поставщика авто для лизинговых компаний, по версии следствия, содействовал в заключении незаконных сделок.

Александр Иванов – 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

Частный предприниматель, владелец и руководитель казанского ООО «Авто+». По версии следствия, приятель Чукланова и соучастник лизинговых и страховых афер.

Руслан Бикбулатов – 1 год условно с испытательным сроком в один год.

По версии следствия, причастен к подставным ДТП.

Елену Власенко суд освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Стоит отметить, что выслушать свой приговор сегодня должен был и Айдар Максютов, однако на заседании его не было. Его срок также не оглашался.

Ранее за истечением сроков давности от наказания по делу освободили также: Елену Балашову, Дмитрия Габдуллина, Максима Иванова, Петра Ионова, Ленара Ишмурзина, Александра Касаткина, Эдуарда Кузнецова, Аделя Минвалеева, Руслана Рахимова, Айдара Халиуллина, Марселя Хафизова и Альберта Хафизуллина.