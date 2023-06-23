Проект по изучению татарского языка с помощью мультиков «Ак Буре» адаптируют для взрослых

Автономия татар Москвы презентовала образовательный проект «Ак буре», разрабатывающий мультипликационные ролики и пособия для обучения детей татарскому языку с нуля. С их помощью ребенок может выучить от двух до шести новых слов. Презентация прошла в формате онлайн-вебинара, на котором команда проекта поделилась планами масштабировать его и на взрослую аудиторию.

«Многие взрослые уже не только сами смотрят мультфильмы „Учим татарский с Ак Буре“, но и играют в игры в мобильном приложении. Этот проект — рабочая альтернатива западным программам и играм для детей» — убежден айти-эксперт Тимур. Он добавил, что большим плюсом для аудитории проекта является то, что для удобства пользователей все видеоролики и пособия выгружаются на сайт, где их можно скачивать абсолютно бесплатно.

По словам ведущей презентации, методиста КФУ, преподавательницы татарского языка Альбины Валиевой, после просмотра каждого одноминутного ролика ребенок может выучить от двух до шести новых татарских слов. Всего на сегодняшний день выпущено уже 60 мини-игр, 60 серий мультфильма, а также методические пособия.

«Для тех, кто только начал изучать татарский язык, мультфильм будет очень полезен для обогащения словарного запаса. У нас есть видеоуроки, мобильное приложение и пазлы. Работает целая команда: психологи, педагоги и филологи. Мы рады, что наш мультик выходил на телеканале НТВ. Часто проводятся встречи друзей Ак Буре, выезды в школы, детские сады», – рассказала Валиева.

Участникам онлайн-презентации показали одну из серий мультфильма, посвященную семье. В первой части каждого ролика под веселую песню дети знакомятся с новыми словами, а во второй – волчонок Ак Буре предлагает малышам повторить и закрепить их. В основном, мультфильмы рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 10 лет.

«Нашим главным героем стал белый волчонок, поскольку это тотемное животное тюркских народов, а белый цвет символизирует доброту», – рассказала педагог. По словам Валиевой, одна из юных зрительниц так полюбила Ак Буре, что ее мама связала для нее мягкую игрушку в виде этого персонажа.

Несмотря на позднее время и будний день, в презентации приняли участие более 20 человек из Москвы, Московской области, Татарстана, Нижегородской области и с Урала. Многие из них признались, что с удовольствием смотрят мультфильмы «Учим татарский с Ак буре» сами и вместе со своими детьми, братьями и сестрами, пополняют свой словарный запас.

Тематический проект, направленный на развитие у детей любви к татарской культуре и изучение татарского языка, АНО «Мирас» и Автономия татар Москвы начали реализовывать в 2020 году при поддержке Полпредства РТ в РФ, а также столичного мецената Рустэма Магдеева. Презентация первых серий мультфильма «Учим татарский с Ак Буре» состоялась 25 декабря 2020 года. В ней по видеосвязи приняли участие более 50 тысяч человек из разных стран.