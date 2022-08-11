Взялись за Баумана: что делать с неудачным опытом переименования улиц Казани?
На прошлой неделе казанскую улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В рамках круглого стола, вместе с краеведами, урбанистами и историками «Миллиард.Татар» обсудил, стоит ли идти на такой шаг, а также оценил современную концепцию топонимики Казани.
«Баумана не подходит под такую «государственную» задачу»
С предложением о переименовании главной пешеходной улицы Казани на прошлой неделе выступил гость съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) Рим Гиниятуллин.
— В Казани каких только улиц нет: Кирпичная, Силикатная. А центральная улица носит имя Баумана, которого никто не знает, — заявил глава совета старейшин татар и башкир в Узбекистане.
Инициатива не была включена в итоговую резолюцию съезда, несмотря на бурную поддержку со стороны участников мероприятия.
— Меня в этом предложении смутило то, что переименовать решили именно Баумана. Это максимально развлекательная, торговая, шумная улица. На мой взгляд, она не подходит под такую «государственную» задачу. Насколько мне известно, в Казани распространено мнение, что под такие цели «зарезервирована» улица Карла Маркса. И это было бы логично, учитывая то, что она проходит через Площадь Свободы, вузы, госучреждения, — считает публицист, краевед Марк Шишкин.
С ним соглашается известный казанский краевед Алексей Клочков. По его словам, улица Маркса — идеальный вариант для такой цели. А в том случае, если дело дойдет до переименования Баумана, то ее слоило бы назвать Проломной.
— Проломная — уникальное название. Оно связано с древней историей, когда подорвали стену в районе перекрестка на Университетской, а потом через эту дыру ездили. Так и появилась Проломная дорога. Это название фиксируется даже в классической литературе, — рассказывает краевед. — А что касается Шаймиева, то его имя безусловно должно быть увековечено. Нет сомнений в том, что он сделал очень многое для республики, и для Казани конкретно.
Другая участница круглого стола — урбанист, культуролог Энже Дусаева — отнеслась к предложению о возврате улицы Проломной с большой осторожностью.
— Как историк я всеми руками «за». Как культуролог считаю, что не стоит, потому что часть жителей нашего города может воспринять это название, как культурную травму или напоминание о ней. Это болевая точка. И с этим придется работать. В этом смысле вариант с переименованием Баумана в Ногайскую дорогу, конечно, лучше. Но я бы все-таки вообще не трогала Баумана и оставила все как есть, — высказалась эксперт.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов, тоже усомнился в идее, озвученной одним из делегатов ВКТ. По его словам, подобные названия можно «делать в новых районах с широкими проспектами». Также историк отметил, что при работе с центральными улицами, вероятно стоит провести референдум.
«В Казани была целая структурная концепция, но началась мировая война и все «слетело»
Идея о переименовании улицы Баумана является лишь поводом для начала более широкой и сложной дискуссии о казанской топонимике. За последние несколько лет в столице Татарстана неоднократно вспыхивали бурные обсуждения, связанные с этой темой. Самый характерный пример — переименование улицы Эсперанто.
В этом ключе, становится интересно, есть ли у города какая-либо топонимическая концепция. И если есть, то каким критериям она отвечает.
— Я принес протокол Казанской городской думы по топонимике за 1914 год. Тогда впервые встал вопрос того, что городу нужна единая схема переименования улиц. Вызвано это было созданием адресного стола и введением нумерации домов, — объяснил краевед Марк Шишкин. — Из 290 улиц Казани того времени насчитали 152 необходимых к переименованию.
Согласно документу 1914 года, 28 улиц Казани не имели названия, 17 носили название «Односторонка», 32 улицы были «Поперечные», 22 улицы разнились между собой только прибавлением слов «большая» и «малая» и так далее.
— Они провели ревизию и сформулировали концепцию: улицы, расположенные в одном районе и перекрещивающиеся между собой, получают название одного значения. Например, фамилии известных русских писателей должны быть вблизи театров и учебных заведений.
Адмиралтейская слобода — улицы, связанные с эпохой Петра I. Ягодная слобода — приурочить названия ко взятию Казани. Суконная слобода — улицы переименовывать в честь уральских городов. Ново-Татарская слобода — в честь поволжских городов. Будущий Советский район был полностью отдан под юбилей 1812 года.
Татарская история тоже получила звучание: уже тогда в плане появился Тукаевский переулок (сейчас это меховой квартал рядом с фабрикой «Мелита»). То есть, была целая структурная концепция, но началась мировая война и все «слетело», — рассказал Марк Шишкин.
«Топонимика — это слепок коллективной памяти»
Осознание того, что топонимикой нужно управлять, было уже тогда. Размышляя над тем, как выстроить эту работу сейчас, участники круглого стола высказали несколько важных тезисов.
— Что касается общих критериев, то, желательно, чтобы улица была связана с именем человека, в честь которого она названа. Но надо понимать, что всегда так делать не получится, — высказался Алексей Клочков. — Приведу пример. У нас есть улица Московская (бывшая Кирова) и есть Кировский переулок. Я вышел на архивные документы и выяснил, что на том месте, где расположен Кировский переулок, было домовладение Александра Ивановича Свечина, который приехал в Казань во время екатерининских реформ, и сделал очень много для нашего края. Но переулок — Кировский. Этого человека можно всячески уважать, но он там вообще не при делах. Это один из примеров того, как можно было бы сменить топоним подходящим образом.
По словам Энже Дусаевой, к топонимике нужен структурный и комплексный подход. Плюс, в таких процессах должны принимать участие краеведы, историки, а также культурологи.
— Для меня топонимика — это слепок с культурной, исторической и отчасти коллективной памяти. Почему была такая реакция на переименование Эсперанто? Причина в том, что это часть нашей коллективной памяти, то есть, существуют люди, при которых эта улица начинала носить такое название. Поэтому любое взаимодействие в этом поле вызывает ощущение отторжения и травмы, — считает эксперт.
С ней соглашается Азат Ахунов: по его словам, топонимика — действительно часть коллективной памяти, его личной памяти в том числе.
— Взять те же улицы Ленина, Кирова — я не являюсь фанатом обоих, но до сих пор так называю эти улицы. А потом сам же себя поправляю. Это наша история, с которой связано много самых разных воспоминаний. Это то же самое, что взять и лишить человека памяти, — высказался историк.
Помимо этого, эксперты предложили делать акцент на национальном колорите, привязке к местным историческим реалиям и балансе культур в названиях. Также прозвучало предложение давать больше пространства женским именам в топонимике Казани, и оставлять на табличках старые названия улиц.
В целом участники встречи сходятся в том, что топонимика — очень тонкий вопрос, особенно для Казани — «города двух больших общин». И, пожалуй, главенствующий принцип здесь — не навреди.