Взяли золото чемпионата России: Мухаметшин поздравил волейболисток ветеранской команды РТ

Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин встретился с членами женской ветеранской команды республики – победителями чемпионата России по волейболу среди команд старше 50 лет. Глава парламента поздравил волейболисток с блестящей победой и пожелал им успехов на предстоящих финальных играх Кубка России.

Всероссийские соревнования по волейболу среди ветеранских команд проходили в поселке Витязево города Анапы (Краснодарский край) с 24 сентября по 2 октября. Сборная команда ветеранов Татарстана стала чемпионом России по волейболу среди женских команд старше 50 лет. Наши волейболистки показали уверенную, слаженную игру и сумели опередить всех сильнейших соперников. За золото турнира боролись более 160 команд со всех регионов России.

«Благодаря таким чемпионам создается и удерживается на должном уровне авторитет Татарстана», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь к чемпионам.

Волейбольное движение республики активно развивается, отметил глава республики. «Волейбол стал массовым видом спорта, в него играют работники промышленных предприятий и представители муниципалитетов, мы стали инициаторами проведения Школьной волейбольной лиги – крупнейшего турнира среди школьников, – сказал Фарид Мухаметшин. – Все это работает на оздоровление нашей нации. Особенно приятно, когда спортсмены не просто играют, а выигрывают, как вы. Будем воспитывать на вашем примере и дальше продвигать Его величество волейбол в нашей республике».

Глава парламента признался, что и сам является давним поклонником этой интеллигентной коллективной игры. Сегодня же Фарид Мухаметшин призвал активизировать студенческий волейбол, подключить к волейбольному движению студентов вузов и сузов, преподавательский состав.

«Наша команда создана в 2007 году, – рассказала игрок команды, многократная обладательница золотых и серебряных медалей чемпионатов России и кубков России, победительница международных турниров и чемпионатов Европы, двукратная чемпионка международных игр World Volleyball Master Games Татьяна Шамсутдинова, – начали играть, но ведь пока не проиграешь, пока не почувствуешь вкус поражения, не познаешь вкус победы. И мы научились выигрывать. У нас были периоды, когда мы 3–4 года подряд удерживали чемпионство. В этот раз в игре тоже все сложилось».

Татьяна Шамсутдинова подчеркнула, что во многом победа была одержана благодаря слаженной игре и мощной командной поддержке. «За 15 лет у нашей команды сложились свои традиции, мы отмечаем вместе дни рождения, все праздники, команда стала уже нашей семьей, – сказала она, – и это чувство локтя, взаимопонимание на площадке очень помогает».

Спортсменка поблагодарила руководство республики за поддержку как профессионального, так и любительского, ветеранского волейбола. В республике создана отличная инфраструктура, спорткомплексы открыты практически в каждом муниципалитете. «Благодаря этому к нам подтягивается молодежь, мы передаем им свои традиции, а они продвигают республиканский спорт дальше», – сказала она и отдельные слова признательности высказала в адрес председателя ФСО «Динамо» Асгата Сафарова.

Победительницы чемпионата России передали Фариду Мухаметшину золотой мяч со своими автографами.

По окончании встречи Председатель Госсовета РТ вручил чемпионам благодарственные письма Президента Федерации волейбола РТ.