«Взял и взошел подсолнух – любимое растение Айрата»: в Казани появился сквер Хайруллина

Семья Айрата Хайруллина вместе с благотворительным фондом его имени выступили с инициативой создать новый сквер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня Айрату Хайруллину исполнилось бы 54 года. К сожалению, его с нами нет»

Двор между домами по адресам ул. Газовая, 7 и ул. Качалова, 113, еще буквально год назад был обычным пустырем. Но затем семья Айрата Хайруллина вместе с благотворительным фондом его имени выступили с инициативой создать там новый сквер.

Здесь появился целый парк с детской и спортивной площадками, небольшим садом из елей и ухоженными газонами. Но работа на этом остановлена не будет: впереди установка освещения, а к следующему летнему сезону высадят цветы.

С самого утра в сквере было многолюдно. По новым дорожкам гуляли молодые мамы с младенцами, дети постарше заняли детскую и спортивную площадки, на лавочках сидели местные бабушки. Затем все их внимание привлекла церемония открытия сквера. Микрофон в руки взял брат Айрата Хайруллина Илшат Хайруллин.

Илшат Хайруллин: «Айрат здесь жил, рос, учился. Поэтому именно здесь мы решили создать небольшой сквер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня Айрату Хайруллину исполнилось бы 54 года. К сожалению, его с нами нет. В этом микрорайоне около 5 тыс. жителей, для них всех мы сделали такой уютный уголок. Айрат здесь жил, рос, учился. Поэтому именно здесь мы решили создать небольшой сквер», – отметил Илшат Хайруллин.

Кроме того, в сквере установили и памятник Айрату Хайруллину. Также внимание привлекал и одинокий подсолнух, растущий ближе к середине двора. По словам Илшата Хайруллина, он вырос здесь сам по себе, его не было в изначальном плане парка.

В сквере установили и памятник Айрату Хайруллину Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Подсолнух – это было любимое растение моего брата. И он взял и взошел именно в этом сквере. Как он сюда попал, кто его сюда посадил – загадка. Когда я в первый раз увидел его весной, он только взошел. Мне предложили его скосить, но я сказал, что нельзя этого делать ни в коем случае. Раз он взошел, значит, так должно быть», – поделился он.

Теперь принято решение на следующий год высадить в сквере еще несколько подсолнухов и кукурузу, так как Айрат Хайруллин много лет посвятил развитию сельского хозяйства.

С самого утра в сквере было многолюдно. По новым дорожкам гуляли молодые мамы с младенцами, дети постарше заняли детскую и спортивную площадки, на лавочках сидели местные бабушки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Айрат Хайруллин смог проявить свое спортивное упорство и в бизнесе»

С большими благодарностями к семье Хайруллиных обратились и местные жители, которые в довольно большом количестве, несмотря на будний день, собрались на церемонии открытия. Некоторые их них вспоминали о работе Айрата Хайруллина на благо республики и страны, а некоторые рассказывали, как сквер изменит дальнейшую жизнь целого микрорайона.

«Мы все очень счастливы, что рядом с нами появился такой прекрасный сквер. Не случайно здесь поставили именно детскую площадку, потому что Айрат Назипович очень чутко относился к детям, символична и спортивная, потому что он любил и спорт: с детства занимался боксом в местной школе. Самой большой нашей благодарностью станет бережное отношение к этому парку. Свое спортивное упорство он смог проявить и в бизнесе. Когда наши дети и внуки будут заниматься здесь на спортплощадке, мы будем им говорить: будьте похожи на Айрата Хайруллина», – подчеркнул один из местных жителей.

«Мы все очень счастливы, что рядом с нами появился такой прекрасный сквер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для всех собравшихся организовали небольшой банкет, а для детей включили веселую музыку, чтобы им еще веселее было играть на новой площадке. А завершили церемонию запуском в небо 54 воздушных шаров в честь 54-го дня рождения Айрата Хайруллина.

От студента аграрного университета до депутата Госдумы

В этом году Айрату Хайруллину могло исполниться 54 года. Он погиб в авиакатастрофе в феврале 2020 года – его вертолет Bell 407 рухнул на лед Камы недалеко от Лаишево.

Хайруллин оставил большой след в политике и экономике не только Татарстана, но и всей России.

Айрат Хайруллин много лет посвятил развитию сельского хозяйства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Родился он в Казани 1 августа 1970 года. Его мама работала в республиканском Министерстве сельского хозяйства, а отец заведовал кафедрой Казанского государственного аграрного университета.

Айрат Хайруллин в 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».

Еще во времена студенчества он вместе с братом Илшатом Хайруллиным начал заниматься предпринимательством. В 1994 году стал генеральным директором ТОО «Эдельвейс». Еще через год он начал и политическую карьеру: его избрали депутатом Казанского городского совета народных депутатов.

В 1996 году Айрат Хайруллин возглавил ОАО «Пивоваренная компания “Красный Восток”», стал председателем совета директоров компании. Еще через три года стал депутатом Госсовета республики.

За свою депутатскую карьеру Айрат Хайруллин выступил соавтором 288 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одним из знаковых решений Айрата Хайруллина стало основание в 2003 году агрохолдинга «Красный Восток», который занимался производством молока и продуктов растениеводства и животноводства на 265 тыс. гектарах земли.

Кроме того, с 2003 года он регулярно избирался в депутаты Госдумы России. Айрат Хайруллин был членом парламента 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов. В его поле деятельности попадали вопросы развития сельского хозяйства и аграриев. С 2008 года он даже возглавил Национальный союз производителей молока.

За свою депутатскую карьеру Айрат Хайруллин выступил соавтором 288 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.