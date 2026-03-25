«Взял грант на разведение коров и сдал их на убой»: бизнесмена судят за обман Минсельхоза

В Вахитовском суде стартовало дело о махинациях с бюджетными средствами. По версии следствия, Назиб Нурутдинов через свою дочь учредил крестьянское фермерское хозяйство, получил два гранта по 5 миллионов рублей каждый, купил коров, а потом отправил их на убой. Бизнесмен, в свою очередь, уверяет, что мыслей обманывать государство у него не было.





«Умысла похитить грантовые деньги не было»

Вахитовский суд Казани сегодня начал разбираться в деле Назиба Нурутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Нурутдинов получил от Министерства сельского хозяйства РТ два гранта на поддержку начинающих фермеров. Однако оба раза деньги пустил не на благо фермы, а на свои цели.

В суд сегодня Нурутдинов пришел в компании своего адвоката. В отношении него суд ранее избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Что интересно, по делу проходят и его дочери, но в качестве свидетелей. Они сегодня в суд не явились, хотя были извещены, как выяснилось уже на процессе.

Суд огласил обвинение Назибу Нурутдинову – обвинительное заключение зачитал прокурор. На его оглашение ушло около получаса, дело получилось не слишком объемным – в нем два эпизода, похожих друг на друга.

«Вину признаю частично. Я признаю, что принимал участие в получении гранта. И фактически осуществлял действия КФХ, оформленного на моих дочерей. При этом я не имел изначально умысла похищать денежные средства, полученные из бюджета. Скот был у нас в соответствии с грантом. Скот содержался, молочная продукция и отчеты сдавались. Не было умысла на хищение – фактически деятельность нами велась более двух лет», – сказал суду Назиб Нурутдинов.

«Получил гранты, а потом сдал коров на убой»

По версии следствия, события, ставшие предметом уголовного дела, происходили в период с 2020 по 2022 год. Тогда Нурутдинов предложил своей дочери стать главой крестьянского фермерского хозяйства. Следствие уверено: Нурутдинов знал, что, став сам главой КФХ, он не сможет получить гранты по программе финансирования начинающих фермеров из-за того, что до этого уже занимался предпринимательской деятельностью.

По версии следствия, дочь о замысле отца не знала. В 2020 году она официально стала главой КФХ, а хозяйством распоряжался Нурутдинов-старший. Тогда же КФХ оформило и получило грант по программе поддержки начинающих фермеров. Из бюджета им выделили 5 миллионов рублей на покупку коров.

Позже они получили еще один такой же грант и купили еще 40 коров. А в 2022 году Нурутдинов сдал коров на убой. Полученными деньгами он, по версии следствия, распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он стал обвиняемым в хищении бюджетных денег. Потерпевшим в деле выступает Министерство сельского хозяйства, суммарный ущерб – 10 миллионов.

Представителя министерства сегодня на процессе не было. На следующих заседаниях суд планирует допросить свидетелей, в том числе и дочерей Нурутдинова.

«Татар-информ» ранее рассказывал о похожем деле, когда экс-замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана судили за осевший в карманах грант на разведение овец. Тогда Вахитовский суд Казани приговорил Дамира Байгильдина к четырем годам лишения свободы условно.