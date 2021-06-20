Взрывы снарядов и овации: под Казанью прошла реконструкция обороны Брестской крепости

«Немцев не хватает, потому что не все хотят их играть»

Рядом с Альвидино развернулось невиданное действо. На поле у въезда в село разместился полигон для реконструкции легендарной обороны Брестской крепости, первого форта Великой Отечественной войны, где советские войска в течение месяца давали отпор немецким захватчикам. Руководителем самой долгой обороны Восточного форта Брестской крепости был уроженец Татарстана, советский офицер, майор Петр Гаврилов.

Специально для фестиваля на поле были возведены декорации — копии Восточного форта Брестской крепости, Гавриловского капонира и Кобринских ворот, окопы и блиндажи.

Началось все с показа мирной жизни жителей Брестской крепости и солдат, в том числе новобранцев, которые и не предполагали, что 22 июня в 4.00 войска гитлеровской Германии начнут свое наступление и советским воинам придется принять первый удар. Тут и там начали греметь взрывы снарядов и дым стелился по земле. Все зрители затаив дыхание наблюдали за происходящим. Комментировал бой руководитель отдела реконструкции Нацмузея Владислав Хабаров.

«В бою принимало участие 250 человек. Немцев было 75, и их всегда не хватает, потому что не все хотят их играть. Все остальные представляли советских солдат», — сказал Хабаров.

В реконструкции участвовала бронетехника немецкой стороны — бронеавтомобиль Sd. Kfz.222 и 250, а также танк PZ-38 чехословацкого производства. Кроме того, было задействовано несколько единиц авиации.

«Оборона Брестской крепости — это легенда Красной Армии. Треть всех потерь 22 июня 1941 года немцы понесли именно в боях за крепость. О том, что там происходило, в СССР узнали только в 1942 году. После войны легенда до сих пор вдохновляет нас как пример стойкости и мужества людей», — отметил руководитель отдела реконструкции.

После завершения боев реконструкции зрители шумно начали аплодировать, и все участники реконструкции шеренгой выстроились перед зрителями. Бойцы дали залп в небо из оружия в честь героев, оборонявших Брестскую крепость. К слову, воссоздание событий проходило с участием военно-исторических клубов России и Беларуси.

Всего в ходе фестиваля вниманию публики были представлены реконструкции трех событий Великой Отечественной войны: «Форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение».

Госпиталь, ретро-авто и танцы военных лет

На сцене фестиваля, которая расположилась рядом с тематическими зонами прошла концертная программа «Твой подвиг памяти на век» с участием лауреатов всероссийских и республиканских мероприятий. В официальном открытии «Элбэдэн» приняла участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая поздравила гостей и участников фестиваля.

«Сегодня фестивали реконструкции, которые восстанавливают события, являются мерилом правды и рассказом о том, что происходило на самом деле. Я хочу поблагодарить всех родителей, которые пришли сегодня вместе с детьми, потому что всем вместе нам удастся сохранить память о тех событиях, которые от нас так далеко. У таких фестивалей однозначно будущее есть», — сказала Фазлеева.

По другую сторону дороги поодаль от поля боев, рядом с музеем посвященным Гаврилову была организована работа десяти тематических зон. Например на площадке «Ретромобиль» с выставкой техники военных лет гости фестиваля могли рассмотреть воочию легендарный ГАЗ М-1, грузовой ЗИС-5 и немецкие авто 40-х годов.

Работал на фестивале и «Военно-полевой госпиталь» с уникальной музейной экспозицией работы госпиталей времен Великой Отечественной войны, который организовали представители из Кирова.

«Я представляю 240-й военно-полевой госпиталь. Коллекция, которая здесь представлена частная и собиралась очень кропотливо. Мы хотели показать как бойцов во время войны лечили и поднимали на ноги после ранений», — поделилась работник госпиталя Светлана.

Была там и площадка с СХП-тиром, спортивным метанием ножа и саперной. Тир развернули представители общества «Юный десантник» и Союза советских офицеров.

Все желающие смогли поучаствовать в квест-игре по изучению снаряжения, оружия, формы и пострелять из автоматов и винтовок военных лет. Для любителей истории был оборудован лекторий от последователя автора книги «Брестская крепость» Сергея Смирнова и историка-публициста Ростислава Алиева. Для гостей события были подготовлены и мастер-классы, например хореографический коллектив «Грета» под аккомпанемент духового оркестра обучал всех желающих танцам военных лет.

«Мы хотим, чтобы такое страшное слово как война осталось у нас либо в играх, либо в виде соревнований», — подчеркнула волонтер Лия Шайдуллина.

Кроме того, на фестивале будут показаны выступления десантников, наездников и парашютистов. Также пройдут республиканский фестиваль «Голос Победы — Жину авазы» и республиканский чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи.

«Здесь мы впервые и узнали о фестивале из соцсетей. Моя жена предложила съездить и я думаю мы будем приезжать сюда еще не раз», — сказал гость праздника Руслан из Казани.

Фестиваль «Элбэдэн» входит в топ-200 лучших событий России и внесен в Национальный календарь событий и является лауреатом национальной Премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее событие исторической направленности».

Фото: Владимир Васильев.