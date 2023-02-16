Взрывы на «Северных потоках» нанесли ущерб, равный 30% выбросов Дании

Взрывы на газопроводах «Северный поток» принесли экологический ущерб, равный 30% от годового выброса Дании по метану и углекислому газу. Однако экологические показатели не идут в сравнение с политическим ущербом от диверсии. Об этом в интервью ТАСС рассказал спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Если говорить о таком узком сегменте, как экологический ущерб от террористического акта по взрыву газопровода „Северный поток“, то он есть, но не критичный, я бы так сказал. Нам трудно оценить экологический ущерб хотя бы потому, что мы вообще не допущены к никакому расследованию, все это проходит мимо нас, без нашего участия», — полагает он.

Иванов отметил, что, по данным европейских экспертов, «разовый выброс метана и углекислого газа от взрыва газопроводов соответствует примерно 30% годового выброса Данией этих веществ». По его словам, в глобальном масштабе это не критичные показатели.

«Любому здравомыслящему человеку, включая меня, абсолютно понятно, что это террористический акт. И это доказывает, что руководство США готово к таким вещам. Честно говоря, немножко для меня даже неожиданно, я не ожидал, что они на такое способны, совершать такие теракты», — добавил представитель Президента РФ.

В заключение он заявил, что удивлен реакцией США, которые «уходят в отказ», и выразил уверенность, что виновные в теракте не понесут наказания.