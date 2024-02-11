Взрывное устройство сработало в доме устроившего взрыв в Элисте, ранены три росгвардейца

Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, который также ранее взорвал неизвестное устройство в центре по оказанию психологической помощи. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Калмыкии.

Отмечается, что ранения получили три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий. Из здания эвакуированы порядка 30 человек.

Министр здравоохранения республики Булат Сараев в своем телеграм-канале уточнил, что состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, накануне в Элисте произошел взрыв неустановленного устройства в помещении «Центра психологической помощи». В результате один человек погиб, двое пострадали. Следователями возбуждено уголовное дело.