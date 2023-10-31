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Взрыв прогремел в Соликамске на заводе по выпуску взрывчатки
На заводе «Урал» в Соликамске прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что завод специализируется на производстве взрывчатых веществ, а также промышленной и бытовой химии.
Информация о хлопке на территории завода поступила в МЧС сегодня в 13.15. По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу предприятия произошедшее не повлияло.
В результате обошлось без пострадавших, а предприятие продолжает работать в штатном режиме.
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