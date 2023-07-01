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Происшествия 1 июля 2023 11:57

Взрыв прогремел в Китае на химзаводе

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В субботу на химзаводе в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел в субботу около полудня. На заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials, в настоящий момент не известно, сколько человек находились на предприятии во время ЧП, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва пока не установлена, ведется расследование

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