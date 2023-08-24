Взрыв прогремел на западной окраине Киева

Мощный взрыв прогремел в Киеве на западной окраине, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, взрыв произошел в поселке Борщаговка.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой информации, в момент взрыва в Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Армия ВС РФ с 10 октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.