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Взрыв прогремел на западной окраине Киева
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Мощный взрыв прогремел в Киеве на западной окраине, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв произошел в поселке Борщаговка.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой информации, в момент взрыва в Киеве воздушную тревогу не объявляли.
Армия ВС РФ с 10 октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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