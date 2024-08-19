Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
На Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане произошел серьезный инцидент. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, что привело к взрыву и последующему пожару. Горение охватило сжиженный газ, сообщает РИА Новости.
МЧС России оперативно отреагировало на происшествие. На место были направлены 20 специалистов и 6 единиц техники для ликвидации пожара и устранения последствий аварии.
Информация о пострадавших не уточняется. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Стерлитамакский нефтехимический завод является важным предприятием в регионе, специализирующимся на производстве широкого спектра химической продукции, включая каучуки, авиационное топливо, катализаторы и другие нефтехимические продукты.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников