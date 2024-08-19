Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане произошел серьезный инцидент. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, что привело к взрыву и последующему пожару. Горение охватило сжиженный газ, сообщает РИА Новости.

МЧС России оперативно отреагировало на происшествие. На место были направлены 20 специалистов и 6 единиц техники для ликвидации пожара и устранения последствий аварии.

Информация о пострадавших не уточняется. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Стерлитамакский нефтехимический завод является важным предприятием в регионе, специализирующимся на производстве широкого спектра химической продукции, включая каучуки, авиационное топливо, катализаторы и другие нефтехимические продукты.