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Происшествия 19 августа 2024 10:52

Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии

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На Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане произошел серьезный инцидент. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, что привело к взрыву и последующему пожару. Горение охватило сжиженный газ, сообщает РИА Новости.

МЧС России оперативно отреагировало на происшествие. На место были направлены 20 специалистов и 6 единиц техники для ликвидации пожара и устранения последствий аварии.

Информация о пострадавших не уточняется. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Стерлитамакский нефтехимический завод является важным предприятием в регионе, специализирующимся на производстве широкого спектра химической продукции, включая каучуки, авиационное топливо, катализаторы и другие нефтехимические продукты.

#пожар
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