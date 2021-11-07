Взрыв полностью разрушил кафе в казахстанском Актау

В городе Актау взрыв полностью разрушил кафе. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщают «Известия», ссылаясь на департамент по ЧС Мангистауской области Казахстана.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел в 22.25 по местному и 19.25 – по московскому времени.

«В департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29А, при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения», — отмечается в сообщении.