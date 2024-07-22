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Происшествия 22 июля 2024 09:06

Взрыв газа произошел в магазине на Кубани, есть пострадавшие

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По информации «Интерфакс», в городе Апшеронск Краснодарского края произошел взрыв бытового газа в алкогольном магазине на улице Ворошилова.

В результате инцидента пострадало около 15 человек, находившихся на близлежащей автобусной остановке. Взрыв привел к обрушению здания магазина, и, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Причины взрыва и обстоятельства происшествия выясняются.

#взрыв газа
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