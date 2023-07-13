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Взрослый и младенец пострадали в перевернувшейся в Сабинском районе РТ иномарке
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В Сабинском районе РТ перевернулась Audi, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Водитель иномарки двигался в сторону поселка Богатые Сабы со стороны села Шемордан. В какой-то момент он потерял управление и машина перевернулась в кювет попутного направления.
В момент ДТП в салоне авто находился младенец. Взрослого и ребенка госпитализировали с травмами.
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