Взрослый и младенец пострадали в перевернувшейся в Сабинском районе РТ иномарке

В Сабинском районе РТ перевернулась Audi, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

Водитель иномарки двигался в сторону поселка Богатые Сабы со стороны села Шемордан. В какой-то момент он потерял управление и машина перевернулась в кювет попутного направления.

Фото: © очевидцы

В момент ДТП в салоне авто находился младенец. Взрослого и ребенка госпитализировали с травмами.