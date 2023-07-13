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Руc Тат
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Происшествия 13 июля 2023 12:18

Взрослый и младенец пострадали в перевернувшейся в Сабинском районе РТ иномарке

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В Сабинском районе РТ перевернулась Audi, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

Водитель иномарки двигался в сторону поселка Богатые Сабы со стороны села Шемордан. В какой-то момент он потерял управление и машина перевернулась в кювет попутного направления.

Фото: © очевидцы

В момент ДТП в салоне авто находился младенец. Взрослого и ребенка госпитализировали с травмами.

#ДТП в Татарстане
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