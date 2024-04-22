Взросление и уход от пустых обещаний: эксперты оценили будущее партий перед выборами

Прошедшие выборы Президента России показали беспрецедентную консолидацию общества. Продолжится ли этот процесс с приближением Единого дня голосования в сентябре, а также стоит ли ожидать некоторым партиям сужения электората, рассказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

Они едины во мнении о том, что в дальнейшем консолидация российского общества лишь продолжит усиливаться. Однако в том, как этот процесс скажется на расстановке политических сил, есть несколько трактовок.

Так, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что огромное влияние на выборы окажет личностный фактор.

«Интересно, что сегодня есть партийные лидеры, которые слабее своих политических партий, и наоборот, также есть разрыв и между позициями партий на региональном и федеральном уровнях», — заметила она.

По словам Силаевой, успех или неуспех парламентских партий будет зависеть от выбранных стратегий, надежности команд и решений, принимаемых ими, в том числе и на региональном уровне. Причем это должны быть конкретные действия с видимыми результатами, вызывающие доверие избирателей. «Время пустых обещаний прошло», — акцентировала внимание эксперт.

Эксперт Евгения Храмова считает консолидацию общества признаком его взросления, наращивания опыта политической социализации. Большое влияние на последнюю оказывают политические движения и организации, политические партии.

«В Республике Татарстан партийная активность исторически рабочий инструмент. Достойным примером партийной работы может служить деятельность „Единой России“ и КПРФ. Они традиционно обеспечивают политический рекрутинг, законодательные инициативы и активную работу с запросами граждан республики. Исходя из этих показателей можно прогнозировать укрепление их позиций и значительный вклад в процессы консолидации общества», — заметила она.

«Единая Россия» и КПРФ — две политические силы, фигурирующие в словах всех татарстанских экспертов. Как отметил завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков, первая из названных партий только усилит свои позиции в ряде регионов. Однако результаты других на выборах осенью «не столь очевидны».

«Ряд партий может не устоять перед слиянием с более крупными и успешными парламентскими партиями: „Родина“, „Гражданская платформа“, „Партия роста“. Некоторые из них могут и вовсе исчезнуть. Так называемые „новые либералы“ Даванкова — „Новые люди“ — могут улучшить свое положение в ряде регионов», — сказал он.

Уменьшением влияния пропущенная избирательная кампания по выборам Президента может обернутся для «Справедливой России».

«Скорее всего, в Татарстане в местный Государственный Совет попадут в основном представители ЕР, КПРФ завоюет несколько депутатских мандатов, а вот показатели всех других парламентских партий будут не больше, чем одно место. Здесь скажутся результаты выборов в одномандатных округах», — полагает Большаков.

Каких бы политических взглядов ни придерживались новые депутаты, новый созыв Госсовета Татарстана будет работать во благо и в интересах республики и ее жителей, уверена доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«В республике безусловным партийным лидером является „Единая Россия“ — у нас большое количество сторонников партии, активное молодежное крыло — „Молодая гвардия“. И еще наши большие друзья — единомышленники — Народный фронт. Думаю, что в текущей предвыборной кампании мы продолжим выступать вместе, плечом к плечу. Прошедшие выборы Президента России показали, что уровень доверия к власти в нашей республике очень высокий. А если партийный список возглавит Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, то это еще больше усилит позиции „Единой России“», — заявила она.

Эксперт отметила, что традиционно часть татарстанских избирателей отдает предпочтение КПРФ — как правило, это люди старшего поколения. Это позволит коммунистам побороться за сохранение мандатов или даже за расширение своего присутствия.

«Также я знаю, что на этих выборах будут и самовыдвиженцы. К примеру, недавно о выходе из ЛДПР заявил Эдуард Шарафиев — один из опытнейших депутатов Госсовета, доброволец СВО. На эти выборы он пойдет беспартийным самовыдвиженцем», — заключила она.