Взлет в таблице РПЛ и опасения Рахимова: с чем «Рубин» отправился на зимние каникулы

«Рубин» обыграл в Калининграде «Балтику» (1:0) в заключительном матче 2023-го года

Фото: rubin-kazan.ru

«Сезне мы любим, болеем и желаем вам победы»

Учитывая серьезные морозы, опустившиеся на Казань, Рашид Рахимов остался непреклонен и продолжил подготовку к окончанию сезона в Москве. Так получилось, что лететь «рубиновым» до Калининграда пришлось почти 8 часов, поскольку чартерный рейс сначала сделал крюк в Казань, забрав руководство клуба во главе с Маратом Сафиуллиным, большую группу вип-поддержки и журналистов, и лишь потом отправился в самую западную точку РПЛ и России, в целом.

В аэропорту Храброво гостей из Казани встречала колоритная группа из калининградской региональной общественной организации татаро-башкирской культуры «Кардашлар».

Нас здесь много, но не хватает организации. Официально нас в сообществе четыре человека. Мы и и летом «Рубин» в Первой лиге также встречали», – рассказывает глава организации Амир Хайруллин.

Впрочем, теплоту приема немного смазала усталость команды. Игроки растерянно присматривались, останавливались для фото и спешили быстрее в шаттл до отеля. Было видно, что футболисты и тренерский штаб очень устали за долгий перелет, и хотят быстрее отдохнуть перед игрой. Рашид Рахимов, правда, все-таки не смог пройти мимо и остановился для общения, приняв от калининградских татар чак-чак.

Сезне мы любим, болеем и желаем вам победы в честной борьбе. Правда, погода плохая. Но тем не менее…, – говорил на двух языках Рустам Ялалов в национальной тюбетейке.

Не наша погода. У нас -25, – парировал наставник «Рубина».

«Сезне мы любим, болеем и желаем победы в честной борьбе. Правда, погода плохая. Но тем не менее» Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Говоря о самом Калининграде, футбольного ажиотажа не чувствовалось. По крайней мере, в ночное время. Разве что на одном из зданий главной площади города – Площади Победы периодически высвечивалась афиша матча в стилистике нашумевшего сериала, «Слово пацана». Уже на арене медиаотдел хозяев приготовил для футболистов «Рубина» встречу в тематике сериала.

«Мы могли и второй, и третий забивать»

Сама же вывеска «Балтика» – «Рубин» нашумела в Калининграде не так сильно. Матч выходцев из Первой лиги собрал на «Ростех Арене» чуть более 6 тысяч зрителей. Хотя в контексте зимы, Fan ID и 2800 болельщиков на очной встрече в Казани в октябре результат, кажется, и неплохой. С другой стороны – умеренный климат с мягкой зимой в анклаве не чета основной Европейской части России. К тому же, могучего снегопада Калининграду на этот раз избежать удалось. В футбол играть можно.

С самого старта игры мяч под свой контроль на правах вышестоящего в таблице забрал «Рубин». В отличие от октябрьского матча запрягать казанцы долго не стали – уже на 6-й минуте Мирлинд Даку воспользовался катастрофической ошибкой защитников «Балтики» и отправил мяч в ворота. Предшествовал голу незамысловатый вынос со своей половины поля от Игора Вуячича. Так что и голевая передача де-факто записана на счет черногорца.

Для Даку этот гол, к слову, стал четвертым в сезоне. Албанский нападающий открыл счет своим голам за «Рубин» в 2023-м году в первом матче с «Локомотивом», а закрыл – в последнем с «Балтикой». Теперь Мирлинд с 4 голами вышел на первую строчку лучших бомбардиров команды в сезоне.

В игре с «Балтикой» Мирлинд Даку забил свой 4-й гол в сезоне за «Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

Мог Даку ближе к концу тайма прибавить к забитому мячу еще и голевую передачу, но сначала Никола Чумич не смог переиграть Сослана Джанаева, а затем Валентин Вада не реализовывал удар почти по пустым воротам. 1:0 – так и закончился первый тайм в Калининграде. Хотя забивать «Рубин» мог намного больше. Отметил данный факт после игры и главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

«В первом мы достаточно хорошо контролировали мяч при выходе из обороны в атаку, было много моментов хороших. Мы могли и второй, и третий забивать», – сказал Рахимов.

«Очень желаю, чтобы «Балтика» с таким городом играла в РПЛ»

В перерыве главный тренер хозяев Сергей Игнашевич решился на замену, выпустив вместо центрального защитника центрального нападающего и перейдя на игру с двумя форвардами. План, действительно, начал работать. Защита «Рубина» уже не справлялась с таким давлением и стала стабильно допускать моменты у своих ворот.

«К сожалению, во втором тайме у нас было большое количество брака. Мы стали очень медленно играть, стало больше поперечных передач, возросло давление. «Балтика» играет достаточно агрессивно и очень неплохо», – говорил Рахимов.

Самые реальные моменты забить появились под самый занавес встречи, когда гости просели, а хозяева поднажали еще больше. «Рубин», в свою очередь, как мог, пытался разбить игру на эпизоды, чтобы «Балтика» потеряла темп: то путем замен, то периодическим лежанием на газоне. Так или иначе, план сработал. «Рубин» третий раз за календарный год обыграл калининградцев с одинаковым счетом 1:0, а казанские футболисты отправились в зимний отпуск с хорошим настроением.

«Седьмое место «Рубина»? Я в турнирную таблицу не смотрю» Фото: rubin-kazan.ru

У «Балтики» дела явно хуже. До весны команда будет находиться в зоне вылета. После матча Рашид Рахимов решил подбодрить местную публику. «Очень желаю, чтобы «Балтика» с таким городом играла в Премьер-Лиге», – подчеркнул он.

«Рубин» – седьмой. Футбол вернется в Казань лишь весной

Что до «Рубина», то победа в Калининграде стала для казанцев шестой в восьми последних встречах и восьмым матчем в девяти играх без пропущенных мячей. Где-то даже обидно, что сезон для команды оборвался в период взлета – за два месяца «Рубин» выбрался из зоны потенциального вылета и ворвался в борьбу за топ-3. Первую часть сезона «рубиновые» завершили на 7-м месте.

С другой стороны, наиболее благоприятный этап календаря завершился именно сейчас. В марте команда Рахимова сходу отправится в гости к двум лидерам, «Краснодару» и «Зениту», а заканчивать сезон будет с «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком». «Рубин» в этом сезоне прослыл командой, которая стабильно «пылесосит» очки у аутсайдеров, но почти не отнимает их у лидеров. Так что зимняя пауза и обещанные усиления должны пойти казанцам лишь на руку. Весной «Рубин» должен стать еще сильнее.

В беседе с казанскими журналистами Рашид Рахимов подытожил выступление команды в заключительном отрезке года и рассказал, что будет ждать «Рубин» зимой.

Довольны ли седьмым местом команды?

Я в таблицу не смотрю. Я ранее уже говорил, что, когда работал в «Амкаре» и мы занимали восьмое место, было давление, некоторые товарищи начинали всё бросать. Я сказал, что вижу, что происходит и знаю, что мы там не будем.

Можно ли сказать, что начинается новая беспроигрышная серия?

Нельзя так говорить. Когда она у нас была, это больше в прессе писали. Я никогда в команде не делал акцент на этом. Прекрасно понимаю, что любая серия, какая бы она не была, рано или поздно закончится. Если делать акцент, то это может в психологическом плане плохо сказаться на команде. Я не говорю о новой серии. Если возьмём предыдущий матч с «Динамо», то мы не должны были проигрывать, но так случается. Ничего страшного в этом не вижу. Больше смотрю на другое – присутствовала ли у нас фактура игры или нет, держим ли мы те фазы игры под контролем. Если это присутствует, то вопросов нет.

«Две недели игроки отдыхают. С 28 декабря до 10 января – 12 тренировок во время отпуска. Дальше – сборы» Фото: rubin-kazan.ru

Сколько у футболистов будет отпуск?

Две недели полностью они отдыхают. С 28 декабря до 10 января – 12 тренировок во время отпуска. Они должны будут набрать определённые кондиции, 14 января проведем медосмотр, 15 января – первую тренировку. Первый цикл сразу будет тяжелый, нагрузочный. 16 и 17 числа две тренировки, 18 – одна, 19 и 20 – две, 21 января – первая игра, – подытожил Рахимов.

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«Балтика» (Калининград) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1). 10 декабря 2023. Калининград. Ростех Арена. 6 099 зрителей



Гол: Даку, 6



Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к), Вуячич, Грицаенко, Безруков (Рожков, 60), Иву, Вада (Иванов, 87), Чумич (Ломовицкий, 70), Ранджелович (Зотов, 70), Даку