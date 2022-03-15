Взимание платы на трассе М12 Москва – Казань организуют без касс и шлагбаумов

Взимание платы на скоростной автомагистрали М12 Москва – Казань организуют по системе free flow – без касс и шлагбаумов, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На большей части трассы между столицами России и Татарстана будет четыре полосы, в Московской области – шесть. Время в пути от Москвы до Казани сократится в два раза – с нынешних 11–12 часов до 6,5 часа», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время работы проводятся на всех 800 километрах будущей трассы. А уже через несколько месяцев частично запустят движение по нулевому этапу в Московской области.

Платная автодорога полностью откроется в 2024 году. Кроме того, уже утверждено продление М12 до Екатеринбурга. На этом отрезке магистраль частично будет построена с нуля, а также пройдет по существующим дорогам после реконструкции и расширения.



На магистрали будет 297 мостов и более 60 переходов для животных. Каждые 50–80 километров планируется обустроить многофункциональные зоны с площадками для отдыха, кафе и заправками.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.