Взгляд в будущее: как Академия молодежной дипломатии объединяет ребят из разных стран

Как Академия молодежной дипломатии объединяет молодежь со всего мира, кто может участвовать в их программах, какие проекты молодые люди продвигают на международном уровне – в материале «Татар-информа».





Дильбар Садыкова: «В эту программу мы отбираем молодых ученых и исследователей. Выбранные нами направления очень актуальны для Татарстана»

Фото предоставлено Академией молодежной дипломатии

«Академия молодежной дипломатии помогла моему проекту выйти на международный уровень»

Во время визита делегации журналистов из Татарстана в Узбекистан, организованного Академией молодежной дипломатии при поддержке Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству совместно с Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир», состоялись встречи с участниками различных программ Академии.

Одна из программ была посвящена проектам научной деятельности. Она реализуется по пяти направлениям: нефтегазовая отрасль (нефтехимия и нефтепереработка), урбанистика и архитектура, международные отношения и международное образование, биомедицина и биотехнологии.

«В эту программу мы отбираем молодых ученых и исследователей. Выбранные нами направления очень актуальны для Татарстана. В целом в исламском мире мало подобных тематических конференций по точным наукам. У нас большой конкурс – более 100 человек на место», – отметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Одной из участниц научного направления стала Муниса Ахмаджонова из Узбекистана. Она рассказала о своем проекте по нефтегазовым технологиям.

«Мой проект был отмечен в Узбекистане, а участие в программе Академии молодежной дипломатии в Казани позволило мне выйти на международный уровень, получить новые идеи и найти единомышленников», – рассказала девушка.

Идея проекта заключается в объединении геофизики и дата-аналитики для оценки запасов нефтегазовых месторождений.

«У меня были слабые знания в дата-аналитике, но на мероприятии в Казани я смогла найти новые контакты, которые позволили мне развиться в этом направлении», – объяснила Муниса.

Муниса Ахмаджонова из Узбекистана рассказала о своем проекте по нефтегазовым технологиям Фото предоставлено Академией молодежной дипломатии

«Важно правильно формировать представления о других странах»

В Малайзии в 2025 году прошла первая смена международного лагеря «Друзья», которая собрала по 100 представителей Малайзии и Татарстана. Она была организована Академией молодежной дипломатии совместно с «Движением первых» и международными центрами.

«Были отобраны сто ребят из Татарстана в возрасте от 14 до 17 лет. Они прошли подготовку по главным аспектам культуры Малайзии. Такой же отбор был у них. Восемь дней они провели вместе, общались, разрабатывали совместные проекты», – пояснила Дильбар Садыкова.

Главным итогом смены она назвала создание основы для дальнейшего двустороннего сотрудничества. Участники начали напрямую общаться друг с другом, обменялись рассказами о культуре и традициях своих стран. Кроме того, Татарстан и Малайзия договорились о регулярном проведении таких смен.

«Мы стали ментально ближе друг к другу. Через такие интеграции показали, что со школьной скамьи важно правильно формировать понимание о странах и дружить. Ребята и после смены продолжают общаться и строить совместные планы», – добавила Садыкова.

Татарстан и Малайзия договорились регулярно проводить молодежные лагеря.

В Малайзии в 2025 году прошла первая смена международного лагеря «Друзья», которая собрала по 100 представителей Малайзии и Татарстана Фото предоставлено Академией молодежной дипломатии

«После международных смен дети до сих пор продолжают общаться»

Большая международная смена прошла в 2023 году в Иннополисе, там собрались школьники из 11 стран. На протяжении 10 дней они знакомились с культурами государств. Среди них были и ребята из Узбекистана.

«Во время смены ребята посещали лекции по разным направлениям. Они до сих пор переписываются и общаются и даже пересекаются в других проектах. Когда дети посещают такие мероприятия, они начинают по-новому смотреть на жизнь», – поделился директор специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми Фазлиддин Исмаилов.

По его словам, школьники, побывавшие на этой смене, стали серьезнее относиться к образованию и по-другому начали смотреть на свое будущее.

Академия молодежной дипломатии реализует множество международных проектов в разных сферах – культуре, науке, спорте, моде и других направлениях. В них участвуют тысячи молодых людей из разных стран.

По словам Дильбар Садыковой, такие инициативы помогают молодым людям из разных стран объединяться, создавать совместные проекты и тем самым расширять сеть горизонтальных контактов.

«В будущем эти ребята займут руководящие посты и будут принимать важные решения. При этом у них уже будет широкий круг друзей по всему миру», – заключила она.