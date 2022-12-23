«Взгляд»: Татарстан по-арабски укрепил единство России

Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «Президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности, говорится в публикации газеты «Взгляд».

В пятницу Госсовет Татарстана поддержал предложение о переименовании должности Президента республики в раиса. Законопроект был ранее внесен президиумом парламента региона. Раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языков. При этом новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики.

Ранее, 21 декабря, в Госсовет Татарстана также был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность Президента в «главу Республики Татарстан». Но 22 декабря профильный Комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

Однако устраивающее всех решение всё же было найдено. Активная фаза поиска компромисса началась после того, как в июле Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «Президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».

Отметим, что процесс унификации должностей глав российских регионов начался еще в 2021 году с законопроекта сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Похожая инициатива уже возникала ранее, при Президенте Дмитрии Медведеве.

«Раис – традиционный титул, который существует у целого ряда народов, придерживающихся мусульманских традиций. И формально Татарстан выполнил требование Президента России Владимира Путина по унификации названия глав регионов», – сказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко:

«Дальше уже встает вопрос национальной специфики. Например, в Якутии главу региона называют Ил Дархан. Поэтому мы видим хороший пример достижения компромисса между Кремлем и Татарстаном».

«Слово „раис“ пришло из арабского языка. Им называли людей, принадлежащих к привилегированному сословию. Затем оно распространилось по другим территориям и приобретало значение, синонимичное слову „президент“», – отметил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Нельзя сказать, что „раис“ чужероден для тюркских языков. Термин используется в некоторых языках на территориях бывшей Османской империи. Им изначально называли капитанов армии», – уточняет собеседник.

При этом Республика Татарстан всячески пытается сохранить должность президента в регионе, отмечает востоковед. «Если изначальное наименование сейчас неуместно, то они выбрали другую интерпретацию. Учитывая все обстоятельства, это удачный компромисс, в рамках которого исполняется законодательство России, но при этом и Татарстан остается на своих позициях», – добавил Семенов.

«В нашей стране многие регионы обладают своей национальной идентичностью, поэтому такие элементы политики иногда становятся достаточно символичными», – сказал газете «Взгляд» политолог Александр Асафов.

«В данном случае, с учетом выстраивания единой системы публичной власти на всей территории страны, мы видим удачный пример унификации, которая лишь укрепит наше государство и единство России. Я думаю, это решение удовлетворит и федеральный центр, и местные элиты», – подчеркнул собеседник.

«Более того, компромисс помог нам избежать социальной напряженности в регионе. Если бы там разгорелось недовольство, эту тему охотно подхватили бы разного рода иностранные СМИ, иноагенты и, конечно, украинская военная пропаганда. Но теперь, что важно, они просто лишены такой возможности. Таким образом мы увидели прекрасный и символический пример того, как могут быть урегулированы давние противоречия в интересах всех сторон», – заключил Асафов.