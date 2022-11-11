«Взаимовыгодное сотрудничество»: в Казани стартовал международный форум «Россия — Китай»

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Татарстан является одной из важных точек для расширения успешного взаимодействия России и Китая в науке, экономике и культуре. Об этом на открытии III международного форума «Россия и Китай в меняющемся мире» рассказал Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Событие стартовало на площадке КФУ, где собрались эксперты и ученые для обсуждения активизации российско-китайского сотрудничества в сфере образования, науки и культуры.

«Сегодняшний форум является важной площадкой для продвижения культуры и совместного сотрудничества между Китаем и Россией, этому будет способствовать широкое участие ученых и экспертов. Надеемся, что в ходе нынешнего форума его участники выработают новые предложения и возможности для расширения двухстороннего сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул господин Сян Бо.

Он напомнил, что в последние годы активный рост также показывает сотрудничество между Китаем и Татарстаном. В первую очередь, речь идет о торговом и гуманитарном взаимодействии, в том числе через образовательную площадку Казанского федерального университета.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Сейчас в КФУ обучаются более 1,6 тыс. китайских студентов, на базе университета успешно работает Институт Конфуция. Наше генеральное консульство будет продолжать поддержку этого гуманитарного сотрудничества, китаеведческие исследования в казанском университете. Мы намерены продвигать сотрудничество КФУ с китайскими вузами, чтобы в будущем Казань смогли посетить еще больше наших студентов», – заключил господин Сян Бо.

Еще одним практическим шагом к расширению российско-китайского сотрудничества станет создание в Казани регионального отделения Общества российско-китайской Дружбы.

«Мы расширяем двухсторонние связи наших стран, и в этом контексте Татарстан является подходящей площадкой для этого, поскольку республика – это один из развитых индустриальных и научных центров нашей страны. Мы фиксируем здесь высокий интерес к Китаю, республика стремится к развитию научно-экономического и культурного сотрудничества с КНР», – отметила первый заместитель председателя Общества российско-китайской Дружбы Галина Куликова.

Именно на площадке Казанского университета еще в 19-м веке открылась первая в России кафедра китайской словесности. Сегодня татарстанская столица продолжает привлекать китайских студентов в качестве международной образовательной площадки, рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Самый большой интерес у них к русскому языку в качестве иностранного. Это говорит о значительном интересе к России у жителей Китая, что является хорошей основой для развития наших взаимоотношений в долгосрочной перспективе», – резюмировал Алишев.