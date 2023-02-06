«Взаимовыгодное решение»: содержание остановок в Казани передадут рекламным компаниям

Ответственность за содержание остановок общественного транспорта столицы республики постепенно переходит к рекламным компаниям. Сейчас их число достигло 339 штук, в течение текущего года эта цифра вырастет еще на 130 остановок. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

Он отметил, что в 2022 году продолжилась программа развития сети рекламных конструкций, совмещенных с остановками общественного транспорта. В течение года рекламным фирмам передали 180 остановочных навесов. В декабре 2022 года прошли торги на установку еще 67 конструкций. В результате было продано 22 места под установку рекламных панелей. В январе 2023 года эти остановки также были переданы победителям торгов.

«Город получит качественное содержание и обслуживание данных остановок за счет рекламных компаний. После передачи остановок рекламная фирма-победитель приводит остановку в надлежащее состояние, устанавливает предупреждающие знаки, информационные панели со схемой движения транспорта, осуществляет подсветку остановки за счет рекламной конструкции», – пояснил докладчик.

Он добавил, что в зоне ответственности рекламных компаний находится и очистка остановок от грязи, несанкционированной печатной продукции, граффити, ремонт скамеек, замена стеклянных элементов навеса при их повреждениях и другие функции.

«Сейчас на обслуживании у рекламных фирм уже 339 остановок. В наших планах на 2023 год реализовать еще около 130 мест размещения рекламных конструкций на остановках общественного транспорта», – заключил Аскар Багаутдинов.

Его дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил преимущества такого подхода к остановкам транспорта.

«Решение по остановкам взаимовыгодное – и для муниципалитета, и для рекламщиков. Как только мы увидели интерес к этому формату, с прошлого года стали устанавливать остановки со стандартными размерами рекламного бокса. И 130 остановок в этом году будут выставлены на торги – это и красота, и чистота города», – резюмировал мэр Казани.

