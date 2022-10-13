Вызвали на «Вызов»: в Казани состоялся предпоказ нового шоу на ТНТ

Вчера, 12 сентября, в творческом пространстве «Маяковский», состоялся предпоказ экстремально-интеллектуального реалити-шоу «Вызов» от телеканала ТНТ. Премьера шоу уже в эту субботу, 15 октября в 14:00 на ТНТ.

От Татарстана в шоу приняли участие целых два представителя «умников»: писатель Булат Ханов из Казани и шахматистка Зарина Шафигуллина из Набережных Челнов.

Булат – лауреат премий «Лицей» и «Звездный билет», номинант премии «Национальный бестселлер», победитель русско-итальянской премии «Радуга», участник Дней русской книги (2020) в Париже. Окончил Казанский федеральный университет по специальности «Филология. Русский язык и литература в межнациональном общении» в 2013 г.

В 2016 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Также Булат изучает философию и историю XX века, увлекается барной культурой и любит готовить острую пищу.

Зарина – еще одна яркая звездочка: к своим 20 годам она уже призерка Чемпионата Европы среди девушек; Чемпионата Мира по решению композиционных задач по шахматам среди юниорок; участница Суперфинала Чемпионата России (ТОП-12 России среди женщин); Победитель и многократный призер Приволжского федерального округа среди девушек и женщин; кандидат в мастера спорта. Также Зарина занимается пилонным спортом, скейтбордом, сноубордом и плаванием.

Среди гостей мероприятия были самые разнообразные представители медиа-индустрии Казани: издания ТатарИнформ, Казанские Ведомости, Комсомольская Правда, Выбирай, Казань Онлайн, медиапроект KARA, радио DFM и холдинг Выбери Радио. Прибыли даже представители телевидения Казанского Федерального Университета – UniverTV. Также среди участников были известные региональные блогеры и инфлюэнсеры.

После показа премьерной серии состоялся пресс-подход, в ходе которого гости смогли задать Булату и Зарине все интересующие вопросы: каверзные формулировки подталкивали участников на спойлеры, но ребята не поддавались, давали остроумные ответы и сохраняли интригу. Они рассказали о своих ощущениях, о первом телевизионном опыте, о новых знакомствах – беседа получилась оживленной, аудитория разражалась хохотом не один раз. После завершения беседы гости фотографировались с ребятами и, кстати, первая партия фото уже готова, ищи их по ссылке ниже.

Зарина Шафигуллина: «Так получилось, что у нас, у «умников», есть общая беседа. Мы там постоянно общаемся. Недавно я добавила туда и Женю Медведеву, потому что мы подружились, и я решила, что Женя все-таки достойна быть «умницей».

Булат Ханов: «Да, мы общаемся, я тоже в этой беседе состою, просто я мало пишу, но много читаю – в любом чате есть такой человек»

Поможет ли ум и эрудиция наших ребят пройти сложные испытания и унесет ли кто-то с собой выигрыш в 10 миллионов рублей? Болей за Зарину и Булата уже в эту субботу – включай ТНТ в 14:00 и смотри шоу «Вызов».

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