Вызовы будущего – сегодня: эксперты ПМЭФ и школьники ответили на глобальные вопросы

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума молодые участники секции «ПМЭФ Юниор» встретились с ведущими экспертами крупнейших компаний. Какое будущее ждет современное поколение школьников, обсудил с участниками проекта «Большая перемена» президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

К чему необходимо быть готовым школьнику сегодня? Какие направления подростки видят наиболее перспективными для себя и какую пользу хотели бы принести обществу? С таких глобальных вопросов началась дискуссия с участниками стратегической секции «Вызовы будущего — сегодня».

Оказалось, что многим ребятам интересно развивать направления, которые, по их мнению, сейчас нуждаются в поддержке. Ученик уфимского лицея №153 Данил Васимов рассказал, что хотел бы поддержать малое предпринимательство в России, отметив, что для этой сферы требуются инвестиции. Школьник из Воронежской области Андрей Лебедев рассказал, что хотел бы развивать языковые школы в регионе, повышая знания учеников о культуре других стран. Школьница из Ростова-на-Дону Анна Вязун рассказала, что с детства мечтала заниматься ресторанным бизнесом.

«Мне кажется, в нашем возрасте нужно чаще пробовать себя в разных сферах, чтобы понять, что интересно. Участие в этом форуме, кстати, для меня также является новым опытом и способом понять, чего я хочу от жизни», — отметил ученик московского физикоматематического лицея Антон Садовничий.

Президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников подчеркнул — какой бы путь школьники ни выбрали, подходить к решениям нужно осознанно: «Необходимо, чтобы вы понимали, что и для чего делаете, стремились к определенному результату. И, конечно, не забывали мечтать и постоянно учиться».

Ребята также рассказали о своих первых шагах в предпринимательстве. Наиболее важные вопросы для них связаны с развитием собственных проектов и выбором партнеров, которым можно доверять. Решением, по словам спикера, могут стать бизнес-сообщества и поиск опытных наставников.

«В этом году мы впервые совместно с бизнес-клубом „Атланты“ провели в Москве открытые уроки предпринимательства в рамках проекта „Атланты в школах“. Миссия проекта — формирование и поддержка предпринимательской культуры среди молодого поколения. Мы планируем масштабировать проект в регионах, и я уверен, что подобные площадки помогут вам найти надежных наставников», — сообщил Михаил Кожевников.

Не обошли стороной участники и тему школьного образования. Примечательно, что для многих подростков также важно заниматься самообразованием, самостоятельно получать знания. Они отметили, что не всегда могут увидеть в педагогах интерес к учебному предмету, из-за чего сами не чувствуют мотивации.

«Это многослойная проблема, которая требует комплексного решения», — объяснил президент ГК «Просвещение». По его словам, для педагогов необходимо создавать комфортные условия работы и повышать престиж профессии учителя. Вдохновение учителя зависит от тех ресурсов и возможностей, которые дает школа.

В частности, сейчас стартовал федеральный проект «ПроШкола», запущенный совместно с ВЭБ.РФ и Сбером, курирует его Министерство просвещения РФ. Цель программы — не только построить школы, но и создать в них современную образовательную среду, подготовить учителей и вывести обучение на современный уровень, сделать его вовлекающим.

По итогам сессии школьников попросили ответить на еще один глобальный вопрос — какие вызовы современного мира они считают главными? Ответ не заставил себя долго ждать. Анна Вязун назвала технологический прогресс и цифровизацию, Андрей Лебедев и Антон Садовничий — проблемы экологии. Организаторы «ПМЭФ Юниор» выразили участникам благодарность за интересную дискуссию, отметив талант ребят и их искреннюю вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов.

«Вы умеете креативно мыслить и уже многое делаете для того, чтобы добиться собственных успехов и сделать этот мир лучше, для вас небезразлично будущее нашей страны. И я уверен, что вы точно добьетесь своего. Главное — понимать, чего хотите именно вы, и не бояться ошибок, поскольку в них рождается опыт», — обратился к участникам спикер.

В этот же день тему предпринимательства продолжили на мастер-классе «Как превратить идею в жизнеспособный проект?», организованном Академией будущего KIDSDEV. Юные участники форума за час прошли путь, на который обычно требуются годы: выбрали сферу, придумали проект и запитчили идею перед зрителями — потенциальными инвесторами, которые оценили концепцию «виртуальным рублем», вложившись в понравившееся выступление.

Такой метод обучения, по мнению основательницы академии Ирины Леонтьевой, максимально приближен к вызовам сегодняшней реальности.

«Этому поколению требуется умение генерировать идеи и создавать продукты. Все это — навыки, которые позволят в нашем мире, стремящемуся к автоматизации, остаться востребованным специалистом. Единственное, что, на мой взгляд, не смогут заменить роботы — это процесс создания новых идей. Если ребенок способен разложить идею на правильные шаги к ее реализации даже в условиях неопределенности, он будет успешен», — сказала она.

Спикер подчеркнула, что бизнес не должен стать для ребят самоцелью. По ее словам, предпринимательство — это навыки и инструменты, которые помогут ребенку реализовать свой проект.

«ПМЭФ Юниор» — мероприятие уникального формата, которое объединяет школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, государственных деятелей и представителей экспертных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога. Организаторами и партнерами мероприятия стали Фонд Росконгресс, ГК «Просвещение», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».