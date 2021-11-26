Выживший в авиакатастрофе в Мензелинске парашютист скончался в уфимской больнице

Уфимский парашютист Вадим Фахрутдинов, которому удалось выжить в авиакатастрофе в Мензелинске, сегодня скончался в ГКБ №6. Об этом сообщает «Башинформ».

Парашютист получил два компрессионных перелома позвоночника, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Мужчина долгое время лежал в реанимации в Челнах, после чего продолжил лечение в Уфе.

На днях он почувствовал, что ему стало трудно дышать и обратился в больницу. Предположительно, ребра повредили его легкие. Врачи сделали операцию, она прошла успешно. На фоне улучшения состояния у Вадима резко упало давление и его не смогли спасти.

Сегодня утром его не стало. Коллеги по спорту приняли решение оказать помощь семье спортсмена – объявили сбор средств. У него осталось двое детей, младшему – полтора года.