Выявлены четыре новых симптома индийского штамма коронавируса 

Врачи перечислили новые опасные симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Так, инфекционист Абдул Гафур сообщил, что у пациентов, зараженных индийским вариантом Covid-19, наблюдается диарея. Кроме того, при заболевании этим штаммом у людей возникают тромбы, провоцирующие гангрену.

Также инфицированные часто жалуются на нарушения слуха и желудочные расстройства. В свою очередь британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повышает количество случаев, когда пациентам требуется госпитализация.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в индийском штате Махараштра выявили новую мутацию коронавируса.

