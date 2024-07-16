Выявление рака и зарплата врачей: общественники обсудили работу минздрава Татарстана

Сегодня в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан прошло обсуждение результатов выполнения публично установленных целей и задач ведомства за первые шесть месяцев текущего 2024 года. На заседании были затронуты вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний и оплаты труда медицинских работников. Модератором заседания выступил председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Стоит отметить, что Минздрав Татарстана уже с 2018 года принимает активное участие в проекте по публичному определению целей и задач органов государственной власти и осуществлению общественного контроля за их выполнением.

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов подчеркнул, что в республике, как и по всей стране, наблюдается увеличение уровня смертности населения. В то же время Татарстан продолжает занимать ведущие позиции среди субъектов Приволжского федерального округа по демографическим показателям.

«Мы по-прежнему занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по демографическим показателям. Продолжается реализация стратегически важных национальных проектов “Здравоохранение”, “Демография”. За отчетный период нам удалось достичь всех целевых показателей», – заявил он.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Одной из пяти ключевых задач, поставленных перед Министерством здравоохранения в рамках проекта, является раннее выявление онкологических заболеваний посредством диспансеризации. Цель заключается в том, чтобы обнаруживать рак на первой-второй стадиях в 60% случаев.

«Мы продолжаем проводить профилактические осмотры и диспансеризацию взрослого населения Татарстана. В этом году к работе привлечены мобильные поликлиники для обследования населения в отдаленных населенных пунктах. К работе присоединились уже семь передвижных комплексов с установленными флюорографами и маммографами», – рассказал начальник организационно-методического отдела Республиканского онкодиспансера Камиль Шакиров.

К этой работе дополнительно привлечены 70 специалистов, из которых 22 являются участниками программы «Земский доктор», а остальные – молодые специалисты.

Еще одной задачей Министерства здравоохранения Республики Татарстан является повышение укомплектованности поликлиник врачами с текущих 94,1% до 95,5%, отметила ведущий советник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Алсу Исхакова.

«В Татарстане пятый год реализуется региональный проект по обеспечению медицинских организаций кадрами. Одним из показателей этого проекта является увеличение укомплектованности врачами медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаториях условиях. По итогам 2023 года данный показатель составил 94,1%. На первое июля этого года показатель составил 94,5%», – рассказала представитель ведомства. К концу текущего года планируется достичь показателя в 95,5%. Важно отметить, что с начала 2022 года и по состоянию на 1 июля 2024 года общее число медицинских работников увеличилось более чем на тысячу человек.

Ведущий советник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ подчеркнула, что для медицинских работников предусмотрены различные меры социальной поддержки, включая финансовые выплаты и предоставление жилья специалистам.

«За шесть месяцев 2024 года средняя зарплата врачей составила 100 800 рублей, среднего медицинского персонала – 56 200 рублей. Также необходимо отметить, что с 1 июля текущего года оклад работников государственных медорганизаций Татарстана, медицинских и немедицинских работников, будет увеличен на 2 963 руб. Таким образом минимальный размер оплаты труда составит 12 243 руб.», – рассказала Гузель Хайбуллина.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Кроме того, в планах ведомства увеличить количество жителей республики, получивших медицинскую реабилитацию за счет средств обязательного медицинского страхования, с 35 тысяч человек до 36 тысяч человек.

«За шесть месяцев 2024 года медицинскую помощь по профилю “медицинская реабилитация” получили 15 407 пациентов, в том числе в условиях круглосуточного стационара 5 977 пациентов, в условиях дневного стационара – 4 123 пациента, в амбулаторных условиях – 5 307 пациентов», – рассказала ведущий консультант отдела лечебной помощи Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Анна Савина.

Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова рассказала о прогрессе в области диспансеризации пациентов с заболеваниями кровообращения. Перед министерством была поставлена цель увеличить долю охваченных медицинскими услугами в этой группе с 70% до 80%. В течение этого года за диспансеризацией обратились почти миллион человек. На их обслуживание из бюджета было выделено более двух миллиардов рублей.

Чтобы справиться с задачами, стоящими перед Министерством здравоохранения республики, было принято решение организовать ряд мероприятий.

«Информирование пациентов сотрудниками поликлиник, включая приглашение пациента на прием с использованием всех возможных каналов связи, мониторинг отклика пациента, а при необходимости и повторное приглашение, перенос даты приема», – сообщила Елена Хафизова. Более того, планируется привлечь страховые медицинские организации к организации диспансерного наблюдения.

По результатам всех выступлений Общественный совет признал работу Министерства здравоохранения Татарстана за первое полугодие удовлетворительной.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.