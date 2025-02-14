«Повышаем шансы на долгую жизнь»: Минздрав РТ выполнил все поставленные обществом задачи

Сегодня в Общественной палате РТ обсудили итоги работы над общественными целями, поставленными перед Министерством здравоохранения РТ в 2024 году.

Минздрав участвует в проекте по формированию публичных целей, которые определяют жители республики с 2018 года. При определении ключевых направлений министерства на прошедший год было запущено голосование, участие в котором приняли более восьми тысяч человек. В итоге было определено пять публичных целей и задач.



Уже не первый год население голосует за повышение внимания к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«В нашей республике в прошлом году диспансеризацией были охвачены более миллиона человек, при этом было проведено еще порядка 350 тысяч профилактических медицинских осмотров. То есть более 1,5 млн взрослого населения получили возможность проверить свое здоровье», – рассказал начальник организационно-методического отдела, врач-статистик РКОД Камиль Шакиров.

Таким образом за прошлый год удалось выявить 3205 случаев злокачественных новообразований. Среди них 77% – пациенты с ранними стадиями заболевания.

«Это позволяет повысить шансы на продуктивную долгую жизнь. Так удалось достигнуть целевого показания», – заключил врач-статистик.

Увеличение укомплектованности врачами с 94,1% до 95,5% – еще одна цель, поставленная в прошлом году.

«С целью ликвидации кадрового дефицита реализуются региональные проекты по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. Утверждены целевые показатели и план мероприятий по достижению поставленных целей», – доложила ведущий советник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Алсу Исхакова.

По итогам 2024 года этот показатель достиг 95,5%, то есть поставленной цели удалось достичь благодаря проекту.

«Была организована поэтапная работа по укомплектованию медицинских учреждений кадрами. Основной источник медицинских кадров – целевой прием в образовательные организации высшего и среднего образования и мониторинг их дальнейшего трудоустройства», – заявила ведущий советник.

Так, трудоустроенных студентов, обучающихся на специалитете – 80%, а после окончания ординатуры устроились на работу более 90% человек.

При этом за прошлый год за счет миграции внутри медицинских организаций было зафиксировано 2434 работника и 2810 были приняты на работу.

Алсу Исхакова рассказала, что для привлечения кадров используют различные программы, гранты по улучшению жилищных условий, меры социальной поддержки и социальную ипотеку.

Проголосовало население Татарстана в прошлом году и за сохранение соотношения средней зарплаты врачей и среднего медперсонала к средней зарплате в РТ.

«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – рассказала начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина.

Она отметила, что при учете средней зарплаты врачей включаются все доплаты, дежурства и совместительства, но не учитываются зарплаты руководителей и заместителей руководителей. Так средняя зарплата врачей в Татарстане за прошлый год составила 127 тысяч рублей, среднего медперсонала 63 тысячи рублей. Таким образом, и в этом пункте удалось достичь общественной задачи.

«В настоящее время на базе 30 медицинских организаций осуществляется реабилитация в три этапа: первый на базе сосудистых и травмацентров, второй на базе 67 коек реабилитации и на базе десяти амбулаторых отделений медицинской реабилитации. Кроме этого необходимо отметить, что осуществляется санаторно-курортное лечение и за прошлый год более трех тысяч пациентов с болезнями системы кровообращения были отправлены в санатории», – рассказала главный внештатный специалист Минздрава РТ по медицинской реабилитации Резеда Бодрова.

Увеличить количество человек, которым оказана медицинская реабилитация, с 35 тысяч человек до 36 тысяч человек – еще одна общественная задача. Ее удалось перевыполнить.

«За прошлый год более 37 тысяч пациентов получили реабилитационную помощь – это на 5% больше от заявленной цели», – отметила она.

Резеда Бодрова отметила, что в этот процесс включаются в том числе и роботизированные технологии – в прошлом году три медорганизации применили их для восстановления ходьбы у пациентов.

«В 2024 году более десяти тысяч участников СВО прошли медицинскую реабилитацию. Если говорить о всем периоде проведения спецоперации, с 2022 года было зафиксировано 17 600 случаев оказания помощи по реабилитации участников специальной военной операции», – рассказала она.

Увеличить диспансерное наблюдение пациентов с системами кровообращения с 70% до 80% – еще одна достигнутая цель ушедшего года.

«В целом на сегодняшний день в республике на диспансерном учете состоит 980 тысяч человек. Почти на каждого пациента приходится более одного заболевания. На сегодняшний день мы делаем акценты по возрастной дифференциации, в приоритете у нас лица от 45 до 64 лет, люди, которые не обращались за медицинской помощью более двух лет», – рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравоостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова.

Для информирования населения о диспансеризации используют всевозможные каналы, в том числе колл-центр, который принимает по 1,5 тыс звонков в сутки.

Фотографии: Елена Фенина / «Татар-информ»