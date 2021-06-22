Выявлен новый симптом Covid-19, характерный только для привитых

Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом Covid-19, который встречается только у вакцинированных. Об этом сообщает издание Express.

Соответствующий вывод ученые сделали по результатам крупнейшего в мире исследования симптомов Covid-19 на базе приложения ZOE COVID Symptom Study, в котором принимает участие Королевский колледж Лондона.

«Несмотря на то, что многие люди при коронавирусе могут чихать, это всё же не точный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», — поясняют специалисты.

Однако собранные в приложении данные свидетельствуют, что именно у привитых от коронавируса и сдавших впоследствии положительный тест на Covid-19 насморк появляется чаще всего.

Ученые напоминают, что после вакцинации нужно внимательно следить и за другими 20 симптомами болезни. К ним относятся высокая температура, озноб, постоянный сухой кашель, потеря или изменение запаха и вкуса, головная боль, непривычная утомляемость, боли в горле, кожная сыпь, изменения в ротовой полости или на языке, покраснения и боли в пальцах рук или ног, одышка, боли в области груди, мышечные боли, осиплость голоса, диарея, отсутствие аппетита и боли в области живота.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о выявлении учеными четырех новых симптомов у индийского штамма SARS-CoV-2 (дельта-штамма).