«Выявить и искоренить слабые места»: В школах РТ прошли антитеррористические учения

Сегодня во всех образовательных организациях Татарстана прошли всероссийские учения по отработке сценария действий для обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства.

В учениях приняли участие около 3,5 тыс. образовательных учреждений и более 650 тыс. работников образовательных организаций, сотрудников охраны и обучающихся по всей России.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По легенде учений около десяти утра в казанский многопрофильный лицей № 186 «Перспектива» заявился подозрительный мужчина в маске и с портфелем. Он сообщил сотрудникам охраны лицея, что хочет передать рюкзак своему брату, обучающемуся в начальных классах. Сотрудник охраны отказывает во входе, и тогда злоумышленник, выломав дверь, проникает в учреждение.

Информацию о том, что в лицей проник посторонний, охранник передает сотрудникам внутреннего поста. В это же время магнитные двери в учреждение блокируются. Уже через несколько минут на место приезжают сотрудники Росгвардии, подразделения МВД и МЧС. Преступника задерживают, а портфель, который он оставил у входа, проверяют спецслужбы на наличие взрывоопасных веществ. Учеников в это время эвакуируют через запасные выходы.

«Мероприятие проходит по всей России с целью улучшения взаимодействия всех спецслужб и, конечно же, учащихся. Также проверяется материально-техническая защищенность в образовательных учреждениях: проверка входов-выходов, как работают кнопки тревожной сигнализации, как работает система контроля управления доступа, пожарная сигнализация и многое другое. Сценарии нападения направлены на то, чтобы выявить слабые места в образовательных учреждениях», – рассказал заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамиль Хайруллин.