Выяснилось, почему хозяйка магазина в Актанышском районе обвинила полицейских в пытках

Видеозапись, на которой жительница Актанышского района обвиняет двоих полицейских в пытках односельчанина, появилась в соцсетях. Сегодня в МВД по РТ рассказанное женщиной опровергли.

Как удалось узнать «Татар-информу» от односельчан, 19 июля в местный отдел полиции обратилась пожилая жительница Актанышского района и заявила, что у нее пропали 145 тысяч рублей. Женщина рассказала, что накануне выпивала с дочкой и подозревает в краже ее.

Полицейские наведались к дочери женщины – и она, и ее сожитель все еще были пьяны. Женщина вину в краже денег не признала. Все вместе поехали в отдел полиции, а по дороге заглянули в магазин, чтобы выяснить, что парочка покупала накануне.

Полицейские выяснили, что в этом магазине незаконно торговали алкоголем. На владелицу магазина составили протокол.

Тут дочь призналась-таки, что деньги у матери украла она. Полицейские вместе с парой вернулись к ним домой. Женщина открыла комод, но сумку с деньгами не обнаружила. Она задала вопрос сожителю, тот, в свою очередь, рассказал, что выкинул ее в огород. Женщина отправила его искать сумку.

Побродив по огороду, основательно заросшему крапивой, мужчина, который, по словам односельчан был в одних трусах, прилично обжегся. Сумку не нашел и вернулся домой.

Записав все, полицейские уехали, а спустя несколько часов пожилая заявительница вновь обратилась к ним и сказала, что деньги нашлись, проблема решилась.

Однако владелица магазина не успокоилась, обидевшись на полицейских за составленный протокол, она и записала то самое видео. Есть мнение, что на нем сняты ноги мужчины после того, как он обжегся крапивой в своем огороде.

Как ранее рассказывало агентство, в настоящее время в МВД по РТ решается вопрос о возбуждении уголовного дела за клевету.