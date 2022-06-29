Выяснилось, что смертельное ДТП в Лаишевском районе устроил брат участника «КАМАЗ-Мастер»

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, вчерашнее ДТП в Лаишевском районе республики, в котором погибла женщина, устроил брат одного из членов команды «КАМАЗ-Мастер».

Он был за рулем автомобиля Toyota, который, по предварительным данным ГИБДД Татарстана, вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой», за рулем которой и была погибшая. Выяснилось, что мужчине стало плохо за рулем, у него серьезные проблемы с сердцем, и за несколько секунд до аварии он потерял сознание.

Как добавил источник агентства, у пострадавшего случился инфаркт, уже после ДТП ему сделали операцию на сердце.

Фото: ГИБДД Татарстана

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на выезде из Казани столкнулись две легковушки, погибла девушка-водитель.