Выяснилось, что из горевшего вчера дома в Казани, жители спаслись благодаря извещателям

Четыре человека спаслись из горящего дома в казанском поселке благодаря пожарным извещателям, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, ночью 12 января в Больших клыках на улице Зеленая поляна загорелся дом.

Сотрудники пожарной охраны из горящего дома из окна цокольного этажа спасли женщину. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В доме за счет собственных средств были установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

В результате сработки АДПИ спящий глава семьи услышал громкий сигнал, проснулся, увидел черный дым с первого этажа, разбудил остальных и четыре человека, включая подростка, смогли самостоятельно выйти из горящего дома.

Благодаря установленному автономному пожарному извещателю трагедии не случилось.