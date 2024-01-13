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Выяснилось, что из горевшего вчера дома в Казани, жители спаслись благодаря извещателям
Четыре человека спаслись из горящего дома в казанском поселке благодаря пожарным извещателям, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, ночью 12 января в Больших клыках на улице Зеленая поляна загорелся дом.
Сотрудники пожарной охраны из горящего дома из окна цокольного этажа спасли женщину. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.
В доме за счет собственных средств были установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
В результате сработки АДПИ спящий глава семьи услышал громкий сигнал, проснулся, увидел черный дым с первого этажа, разбудил остальных и четыре человека, включая подростка, смогли самостоятельно выйти из горящего дома.
Благодаря установленному автономному пожарному извещателю трагедии не случилось.
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