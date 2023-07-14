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Выходные в Татарстане начнутся с небольших дождей и 27 градусов тепла
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Завтра, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, днем — небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется северо-западный, северный ветер 5–10 м/с. Днем он может усилиться до 14 м/с.
Столбики термометров ночью покажут от 9 до 14 градусов, днем ожидается от 22 до 27.
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