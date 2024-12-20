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Общество 20 декабря 2024 12:52

Выходные в Татарстане начнутся с ледяного дождя, сильного ветра и метели

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Выходные в Татарстане начнутся с ледяного дождя, сильного ветра и метели
Ледяной дождь ожидается в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 21 декабря, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, прогнозируются метели, при которых видимость ухудшится до 500-1000 метров и менее. Прогнозируются ледяные дожди, образование гололеда и налипание мокрого снега. В Казани погода ухудшится, по данным синоптиков, ночью и утром.

Кроме того, поднимется сильный южный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы, местами она будет сильной.

#прогноз погоды #ледяной дождь #сильный ветер #метель
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